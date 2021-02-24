Да будет газ!

До 82,6% вырастет уровень газификации региона к 2025 году. Фото: администрация Смоленской области.

О газоснабжении Смоленской области говорили на прошлой неделе на федеральном уровне. В столице в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В совещании принял участие губернатор Алексей Островский, который проинформировал о ситуации в регионе.

Большая стройка

С 2006 года в рамках различных программ на газификацию Смоленщины направили более 4 млрд рублей, построили свыше 3 тысяч км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления.

- В рамках Региональной программы до 2025 года мы предварительно ожидаем консолидированное финансирование в сумме свыше 7 млрд рублей с учётом средств ПАО «Газпром». Планируем построить более 700 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, - рассказал Алексей Островский.

Отдельно он остановился на теме газификации Велижского и Угранского районов, которая осуществляется по Программе развития газоснабжения и газификации Смоленской области, инвестируемой ПАО «Газпром».

В следующем году построят газораспределительную станцию «Никитино», которая обеспечивает голубым топливом Велижский район. В 2023 году введут в эксплуатацию ГРС «Селиваново» в Угранском районе. Это позволит обеспечить газоснабжением в общей сложности свыше 5,6 тысячи домовладений (квартир) и перевести на газовое топливо 13 котельных. Не менее актуальный вопрос, который также был поднят в ходе обсуждения, - реконструкция газораспределительной станции (ГРС) «Талашкино».

- Активное комплексное жилищное строительство и реализация инвестиционных проектов предполагают значительное увеличение газопотребления. Мощности ГРС уже давно не справляются с нагрузкой, и, как следствие, выдача технических условий на присоединение новых потребителей к газораспределительной сети ГРС прекращена. Рассчитываем, что нашу просьбу о реконструкции поддержит руководство ПАО «Газпром», - отметил губернатор.

Придать ускорение

На заседании заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о возможностях ускорить работы по газификации региона.

- Один из основных вопросов сегодня - реализация поручения президента в части обеспечения источниками газоснабжения Велижского и Угранского районов. В целом он находится на контроле. Работаем над ним совместно с коллегами из Смоленской области, «Газпрома», будем рассматривать возможность применить новую методику ценообразования для ускорения процесса, - отметил Павел Сорокин.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов также говорил о перспективах - о реализации программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области с 2021-го по 2025 год.

По его словам, объём инвестиций группы «Газпром» в программу составит 7,4 млрд рублей. Во исполнение перечня поручений Президента РФ запланировано строительство газопроводов-отводов, ГРС, 160 км межпоселковых газопроводов, внутрипоселковая газификация ещё 6472 домовладений 7 населённых пунктов, 18 котельных предприятий.

Специалисты посчитали: благодаря программным мероприятиям к 2025 году уровень газификации Смоленщины вырастет до 82,6%.