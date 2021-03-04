Молочные реки

На прилавках местных магазинов будет больше нашей смоленской молочной продукции. Фото: администрация Смоленской области.

Смоляне смогут оценить и распробовать продукты сельхозкооператива «Фермерский». Пока предприятие предлагает 5 наименований продукции под брендом «Наше утро», но в ближайшее время ассортимент будет расти.

Такими планами поделилось руководство кооператива во время встречи с губернатором Алексеем Островским. Глава региона в рамках рабочей поездки по Смоленску ознакомился с работой предприятия.

Курс на развитие

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив (СППССК) был создан в 2008 году для реализации овощей. В 2017 году он стал специализироваться на переработке сырого молока. Год спустя предприятие было признано победителем регионального конкурса грантов. На приобретение спецтранспорта и технологического оборудования сельхозпроизводитель направил 54,4 млн рублей, из которых 30 млн рублей составил грант из федерального и регионального бюджетов, 17,6 млн рублей – льготный кредит, остальные – собственные средства.

В 2019 году производственную базу СППССК перенесли из Починковского района в Смоленск. Было создано 16 новых рабочих мест.

Кооператив использует только натуральное сырье от местных сельхозпроизводителей, которые работают в Смоленском, Ельнинском, Велижском и других районах области.

Войти в торговые сети

Алексей Островский поинтересовался у руководства предприятия, есть ли трудности с поставкой продукции в смоленские магазины.

Лариса Новикова, председатель СППССК «Фермерский», заверила: вся продукция реализуется в 100-процентном объёме: «Мы уже начали поставки продукции в розничные магазины не только Смоленска, но и других населённых пунктов области. Рассчитываем, что в перспективе сможем расширить рынки сбыта и войти в торговые сети».

Сегодня кооператив перерабатывает 20 тонн сырья в сутки. Однако в ближайшем будущем руководство намерено увеличить объёмы переработки, что позволит расширить линейку продукции и помимо сметаны, молока, творога, кефира и масла выпускать также ряженку, домашний и плавленый сыры.

В рамках визита на предприятие губернатор продегустировал выпускаемый здесь кефир и отметил его высокие вкусовые качества.

Лариса Новикова от лица своего коллектива поблагодарила главу региона, администрацию области за поддержку в реализации инвестпроекта и получении льготного кредита. «Благодаря этой помощи мы смогли воплотить наши идеи в жизнь», – призналась руководитель.

В свою очередь Алексей Островский пообещал и в дальнейшем оказывать предприятию максимальное содействие.

«Нам необходимо увеличивать процент молока-сырья, которое не только производится, но и остаётся на переработку внутри региона, а также выйти на 100%-ную обеспеченность области собственным молоком. Я неоднократно повторял: крайне важно, чтобы смоляне имели возможность приобретать вкусную и безопасную продукцию, произведённую у нас на Смоленщине. Рассчитываю, что нам удастся реализовать эти планы», – поделился губернатор.