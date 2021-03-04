С добрыми намерениями

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области.

Название Центра социальных инициатив – «Море добра», как и имя его руководителя Екатерины Семкиной, знакомо многим смолянам.

Команда центра 13 лет активно работает с детскими социальными и специализированными учреждениями региона, оказывает поддержку выпускникам интернатов, кризисным и приёмным семьям, ребятам, оставшимся без попечения родителей, и «особенным» детям. Теперь в планах – помогать и взрослым: постояльцам домов-интернатов и геронтологических центров.

Центр объединил десятки людей – от чиновников до бизнесменов, медиков с «именем» и просто неравнодушных смолян, которые готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.

О реализованных на Смоленщине проектах и будущих планах говорили губернатор Смоленской области Алексей Островский и директор Центра социальных инициатив «Море добра» Екатерина Семкина в ходе рабочей встречи, которая прошла на прошлой неделе в администрации региона. В рамках встречи стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве.

«Таланты» и «Жемчужинка»

По словам Екатерины Семкиной, прошлый год из-за пандемии оказался непростым для волонтёрской организации. Но, несмотря ни на что, команда «Моря добра» продолжила работу.

«Хочу поблагодарить вас, Алексей Владимирович, и отметить, что за последнее время мы вышли на новый уровень сотрудничества с руководством социального блока администрации области», – отметила Екатерина, обращаясь к главе региона.

Так, при поддержке региональных властей был запущен конкурс «Скрытые таланты» среди подопечных психоневрологических интернатов и геронтологических центров. Они демонстрировали свои творческие способности, а волонтёры снимали видеоролики. В перспективе из сюжетов будет смонтирован фильм.

Для подопечных геронтологического центра «Вишенки» и Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов удалось провести акцию «Ландыш серебристый». Партнёры центра подарили бабушкам красивую одежду. Также женщины приняли участие в фотосессии, а в преддверии 8 Марта для них онлайн пройдет торжественное мероприятие, после которого участницам передадут подарки.

В планах – проведение конкурса «Смоленская жемчужинка». Предварительно в нём смогут принять участие воспитанницы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учащиеся Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса. Планируется, что конкурс будет приурочен к Международному дню семьи (15 мая).

Добавить красок

Отдельно Екатерина Семкина остановилась на проектах, реализуемых в учреждениях здравоохранения. Уже несколько лет активисты «Море добра» устанавливают в процедурных кабинетах педиатрических отделений смоленских больниц «Коробку храбрости». После проведения обследования ребёнок может выбрать себе игрушку в качестве награды за храбрость.

Активисты вынашивают проект по созданию более позитивной атмосферы в Смоленской областной детской клинической больнице.

«Там созданы комфортные условия для пребывания деток. Но чтобы ещё более поднять настроение маленьким пациентам и добавить красок в их больничные будни, мы предлагаем в реанимации создать весёлый интерьер – например, нарисовать на стенах палат изображения героев мультфильмов», – поделилась планами Екатерина Семкина. Она также выразила надежду, что к этому проекту присоединятся и другие учреждения здравоохранения, где проходят лечение дети.

Глава региона поддержал все благие начинания центра и поблагодарил волонтёров за проводимую работу.

«Я сам неоднократно участвовал в акциях центра и впредь буду поддерживать все его проекты. Надеюсь, что подписанное Соглашение придаст дополнительный импульс этому благородному делу. Спасибо всей команде «Моря добра»!» – отметил Алексей Островский в завершение встречи.