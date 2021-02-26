Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 февраля: роста числа погибших от COVID-19, кадровые перестановки, уголовные дела из-за нехватки льготных лекарств

В Смоленской области зарегистрированы новые летальные исходы из-за осложнений, которые вызвал COVID-19 – за минувшие сутки «плюс» четыре погибших. Фото: Светлана Макеева

В Смоленской области зарегистрированы новые летальные исходы из-за осложнений, которые вызвал COVID-19 – за минувшие сутки «плюс» четыре погибших. В тоже время положительные тесты получили еще 81 житель региона, а 235 смолян полностью справились с болезнью.

Общее число официально зарегистрированных заболевших в регионе с марта 2020 года выросло до 26 051, выздоровели 24040 человек, 605 жителей региона погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в сфере здравоохранения региона. Ярцевскую ЦРБ возглавит Сергей Герасимов, а Смоленскую областную клиническую больницу Лариса Волынец.

В то же время в прокуратуре сообщили о результатах проверки ситуации с льготными лекарствами – возбуждено уголовное дело по статье халатность.