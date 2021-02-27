Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 февраля: почти 10 тысяч смолян полностью прошли вакцинацию, более 22,5 тысяч получили первый компонент

За последние сутки в регионе зафиксировано 80 положительных тестов на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе зафиксировано 80 положительных тестов на коронавирус. За тот же период перебороть вирус и успешно выписаться смогли 191 человек. Летальных исходов 7.

Общая статистика по коронавирусу в регионе с марта 2020 года выглядит следующим образом: 26 131 заразившихся, 24 231 выздоровевших, 612 погибших.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5803 человека, из них 4934 — в режиме самоизоляции, 869 — в стационаре, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также стало известно, что к сегодняшнему дню уже 9678 смолян полностью прошли вакцинацию, а 22 698 человек в регионе привились первым компонентом вакцины «Спутник V».

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