В Вязьме прошел VIII фестиваль патриотической песни. Фото: smolensk.er.ru.

За восемь лет фестиваль «В песнях военных желание жизни» стал доброй традицией на Смоленщине. В этом году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. У входа в «Центральный» Дворец культуры гостей встречали волонтеры с бесконтактными термометрами и запасом медицинских масок. Организаторы соблюли все меры, чтобы долгожданный праздник состоялся. Напомним, он прошел в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

«Мы все уже соскучились по таким добрым концертам. Конечно, раньше фестивали были значительно шире, и мест в зале обычно не хватало. Но мы понимаем, что нужно соблюдать дистанцию. К сожалению, не все районы смогли приехать. Но мне кажется, что этот фестиваль — маленький шажок к возращению к нормальной жизни. Важно, чтобы хорошие песни знали наши дети, пели наши внуки, не забывали наши правнуки», - поделилась сенатор от Смоленской области, координатор регионального партпроекта Нина Куликовских.

В Вязьме прошел VIII фестиваль патриотической песни. Фото: smolensk.er.ru.

Многие участники сроднились с фестивалем и стараются приезжать каждый год. Надежда Шерихова из Холм-Жирковского района – одна из них. Вся жизнь смолянки связана с музыкой – она преподает вокал в районном Доме творчества детей и юношества, а также сама пишет песни. Большую часть из них посвящает России.

«Я уже второй год подряд выступаю с авторскими произведениями. В моих песнях живут любовь к стране, ее историческая память и надежда на светлое будущее», - рассказала Надежда Шерихова.

В Вязьме прошел VIII фестиваль патриотической песни. Фото: smolensk.er.ru.

Фестиваль занимает важное место в партпроекте «Связь поколений». Депутат областной Думы от «Единой России» Анатолий Василевич отметил, что песенный конкурс является знаковым событием для региона.

«Через песни, через искусство мы разговариваем с нашей сегодняшней молодежью. Думаю, что на смену тем, кто выступает на этом фестивале уже не в первый раз, придут новые исполнители и эта связь сохранится. Мы хотим, чтобы наши ветераны слышали эти песни и знали: память о ратных подвигах, доблести и людях будет жить долго», - отметил Анатолий Василевич.

В Вязьме прошел VIII фестиваль патриотической песни. Фото: smolensk.er.ru.

В 2014 году первый фестиваль также походил в Вязьме. Его назвали «Споем, бача, споем!» и посвятили памяти воинов-интернационалистов. Идейным вдохновителем стал заместитель директора Центра патриотического воспитания молодежи «Долг» Дмитрий Чубаев. Со временем тем становилось больше. Со сцены начали звучать песни о Великой Отечественной войне, патриотические композиции. А среди участников появлялось все больше взрослых творческих коллективов.

Методисты, хореографы и звукорежиссеры – в группе «Пламя» из Темкинского района собрались представители разных профессий. Их объединяет работа в местном Доме культуры и любовь к творчеству. На гала-концерте шестеро вокалистов исполнили песню «В синем небе облака» группы «Кватро».

«Это память о подвигах наших предков, которую мы стараемся чтить. Через музыку можно передать эти чувства, напомнить о событиях военных лет», - поделилась участница «Пламени» Алина Горностаева.

В Вязьме прошел VIII фестиваль патриотической песни. Фото: smolensk.er.ru.

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