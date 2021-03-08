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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 марта: заболеваемость снижается, смертность остаётся на том же уровне

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 8 марта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Заболеваемость в регионе снижается, а смертность остается на том же уровне.

Заболеваемость в регионе снижается, а смертность остается на том же уровне.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64 новых случая заражения выявлено в Смоленской области за последние сутки. Успешно перебороть болезнь и выписаться смогли 118 смолян. Число погибших за сутки держится на отметке 6, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За последний год в регионе 656 человек погибли от коронавируса, 25 461 - выздоровели. Cлучаев заражения всего зафиксировано 26 784.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 7 марта, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5011 человек, из них 4204 - в режиме самоизоляции, 807 - в стационаре, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что более 15 тысяч смолян прошли вакцинацию.

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