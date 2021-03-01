Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 марта: «плюс» 79 заболевших в первый весенний день. Фото: из архива "КП".

В первый день весны на Смоленщине зафиксировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 смолянина, летальных исходов - 5. Всего, почти за год пандемии, в регионе выявили 26 291 заболевших, из них вылечились 24 381, а погибли - 621, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области по медицинским наблюдением находится 5612 человек. А новые случаи вирусной инфекции были выявлены в 16 населенных пунктах.

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