Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 марта: число коек для больных коронавирусом сократилось

В регионе зафиксировано 4 летальных исхода за последние сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 марта в Смоленской области стало на 74 заболевших коронавирусом больше. Общее число заражений с начала пандемии составило 26 365. Количество выздоровевших в регионе достигло 24 633 (+252 за последние сутки). Летальных исходов зафиксировано 4, общее их число возросло до 625, рассказали в столичном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На момент 2 марта COVID-19 выявлен на 15 территориях Смоленской области. Больше всего положительных тестов на коронавирус обнаружено в Смоленске (+21), Сафоново (+12), Гагарине (+9), Рославле (+9) и Вязьме (+7), пишет региональный Оперштаб. На остальных территориях региона обнаружено по 3 новых случая и меньше.

Ссылаясь на тот же источник вчера мы писали о том, что Смоленской области число коек в медучреждениях для людей с коронавирусом сократилось более чем на треть. На начало весны их количество составляет 1201 единицу.

Ранее мы писали о том, что 14 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима.