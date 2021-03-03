Сергей Неверов провел совместный прием граждан с руководителем СУ СК Анатолием Ухановым

Фото: smolensk.er.ru.

Самая наболевшая тема – ЖКХ. Ни одна встреча не обходится без жалоб на капремонт, работу «управляшек», расселение из аварийного жилья и низкое качество услуг.

Смолянка Екатерина Королева полтора года пытается добиться ремонта жилого дома по улице Тенишевой в Смоленске. Летом 2019-го иномарка на большой скорости въехала в ее угловую квартиру, которая находится в найме. Пострадало и здание 1946 года постройки, и сама жительница.

«Я куда только не обращалась. Все согласны, что ремонт нужен, но никто ничего не делает. У «Жилищника» есть постановление провести работы. Городская администрация собиралась подобрать новое жилье, но с началом пандемии процесс прекратился. А я уже больше не могу! Стены голые, у меня аллергия на штукатурку, дверь покосилась, пол мы уже сами кое-как переложили», – рассказала 80-летняя жительница.

Фото: smolensk.er.ru.

Примечательно, что жилой дом еще в 2007 году имел 74 % износа, а в 2016 был отремонтирован по программе капремонта, которая ситуацию не улучшила.

«Ждите в гости, – сказал Сергей Неверов. – Придем в ближайшее время и возьмем с собой тех, кто должен за все отвечать».

В свою очередь Следственный комитет также проведет дополнительную проверку.

Фото: smolensk.er.ru.

Пока одни смоляне находятся в ожидании долгожданного ремонта, другие – страдают от его последствий. Пять лет назад дом 47 по улице Николаева в областном центре капитально отремонтировали. И теперь на протяжении пяти лет жители обращаются в различные инстанции, чтобы недостатки устранить.

«Фонд капремонта придет, что-то поделает, а результат один и тот же – козырьки, облицовка фундамента и стены начинают сыпаться. Подвал заливает», – рассказала старшая по дому.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что в ближайшее время для решения проблемы на место выедут депутат горсовета совместно с Жилищной инспекцией и управляющей компанией.

На проведенный капремонт пожаловались и жители дома 9 по улице Карла Маркса в Ярцево.

«В 2015 году Фондом капремонта в нашем доме был проведен ремонт кровли. Назвать это ремонтом не поворачивается язык. На старую деревянную конструкцию просто положили новый шифер», – рассказала старшая по дому Татьяна Грунова. К слову, в 2017 году жителям отремонтировали и фасад, однако из-за постоянно текущей кровли новый ремонт пришел в негодность.

«Мы проведем дополнительное расследование, как осуществлялся капремонт, какие средства были потрачены, почему в таком состоянии приняли. И будем побуждать местную администрацию к устранению недочетов», – отметил руководитель СУ СК России по Смоленской области Анатолий Уханов.

Фото: smolensk.er.ru.

Также во время приема граждан к депутату Госдумы обратилась пожилая смолянка, которая проходит химиотерапию. 17 марта ей предстоит снова пройти процедуру, однако жизненно необходимый препарат так и не поступил в Смоленскую область. Сергей Неверов взял решение вопроса на личный контроль.