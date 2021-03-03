«Цветы/конфеты» не прокатят: подборка подарков смолянкам на 8 марта

Фото: Предоставлено МТС.

Первый весенний праздник наступит совсем скоро, и уже самое время определиться с подарками. Чтобы в последний момент не бегать по городу в поисках тюльпанов и конфет, составили для смолян подборку интересных и доступных подарков к Международному женскому дню.

Девайсы, техника, гаджеты

По статистике, одним из самых желанных подарков у женщин являются – техника и гаджеты. Если дарить пылесос или вафельницу в ваши планы не входит (и хорошо), в качестве более элегантного презента можно рассмотреть следующие варианты.

Беспроводные наушники: по оценкам экспертов, беспроводные наушники в числе самых популярных и покупаемых устройств на рынке техники. Если ваша любимая часто при помощи смартфона: слушает музыку, документальные фильмы, новые клипы на YouTube, - новые беспроводные наушники – идеальный вариант подарка, говорят эксперты.

Смартфоны. Праздник – неплохой повод порадовать дорогую вам даму новым гаджетом. Пройдитесь по магазинам, оцените самые выгодные предложения: в период «февромарта» многие крупные сети предлагают скидки, подарки и кэбшебки. Например, к 8 марта в интернет магазине МТС можно приобрести стильный смартфон Xiaomi Redmi 9 всего за 8 990 рублей.

Фитнес-браслет: после окончания пандемии, продолжительного периода самоизоляции основным трендом 2021 года будет здоровый образ жизни.

Детские smart-часы: юным модницам понравится этот стильный и практичный аксессуар: часы оснащены шагомером, с ними можно посещать тренировки даже в бассейне, можно принимать звонки и отправлять SMS родителям. Но самое главное – smart-часы позволяют контролировать местоположение детей. При помощи приложения на смартфоне родители могут проверять, где находится ребенок, смотреть историю перемещений, кроме того часы запустят SOS-сигнал, если что-то случилось. Приобрести гаджет в интернет-магазине МТС можно от 1699 рублей.

Косметика, бьюти-подарки

На втором месте по популярности среди подарков для дам - косметика. Такому презенту женщины точно порадуются, но вот мужчине угадать сложно и с кремом для лица, и с парфюмом. Если вы не знаете любимый аромат своей избранницы, рекомендуем подарить сертификат.

Фото: Предоставлено МТС.

Сертификат в магазин косметики: на сумму от 500 рублей можно приобрести в крупные сетевые магазины – «Летуаль» или «Рив Гош». Если ваша дама поклонница органической, натуральной косметики – приобретите подарочную карту в магазин «EVA» (ТРЦ «Макси», г. Смоленск, ул. 25 сентября, 35А) - здесь прекрасный выбор натуральной косметики, а к праздникам запущено несколько приятных акций.

Приятный массаж, косметические процедуры, спа, - что еще нужно для женского счастья? С таким подарком вы точно не прогадаете и продемонстрируете нежность и заботу по отношению к своей даме. В Смоленске после самоизоляции уже возобновили работу салоны спа и разных видов массажа. Присмотритесь, например, к SPA-центру «AQUA». Сюда можно прийти с подружками и устроить настоящий «восьмимартовский» девичник.

Цветы

Символом 8 марта считаются – тюльпаны и мимозы. Но смоленские флористы рекомендуют внести немного разнообразия и добавить в букеты: искренние весенние цветы – нарциссы, крокусы и гиацинты. Гиацинты, кстати, можно выбрать в горшочках, с плотными бутонами, - тогда они еще долго будут радовать своей свежестью и красотой; подарить цветочную композицию на биогубке. Они выглядят оригинально и очень долго не вянут; разбавьте стандартные букеты герберами, ирисами и альстромерией.

Фото: Предоставлено МТС.

Уютный вечер

Несмотря на то, что пандемия постепенно идет на спад, многие из нас еще продолжают вести достаточно осторожный образ жизни и не рвутся в общественные места. Поэтому велика вероятность того, что праздничный ужин состоится у вас дома. Подготовьтесь заранее, выберите меню и закажите доставку из ресторана. Выбирайте местные рестораны, с широким выбором блюд. Например, ресторан «Упитанный енот» привезет и привычный цезарь, и шашлык, и итальянскую пасту, и десерт.

Фото: Предоставлено МТС.

Культурную программу разнообразит отличное кино. Если переживаете, что праздничная ТВ-программа подведет, подключите пакет каналов, специально для просмотра фильмов. Например, у МТС есть пакет «Настрой кино». В пакет входят три телеканала – «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья». ТВ-пакет ориентирован на всю семью и предлагает фильмы для любого настроения и для любой компании.