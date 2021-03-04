О временном порядке установления инвалидности

Фото: предоставлено героем публикации.

андемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в различные сферы жизнедеятельности. Самоизоляция, масочный режим, дистанционное обучение и дистанционные приемы граждан… Смысл всех этих словосочетаний, еще недавно непонятных, сегодня знаком всем.

Сказалось распространение COVID-19 и на процедуре установления инвалидности. Раньше как было? Человек, имеющий группу инвалидности, при приближении срока переосвидетельствования посещал медицинскую организацию, проходил обследование врачей, получал направление на медико-социальную экспертизу и в назначенный день приходил в один из филиалов Главного бюро МСЭ по Смоленской области. Теперь все по-другому. С марта 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ действует Временный порядок признания лица инвалидом, и этот порядок касается и тех, кто впервые должен пройти медико-социальную экспертизу, и тех, кто в ближайшее время планировал явиться на переосвидетельствование, и тех, кто получил травмы на производстве.

– Да, Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 09.04.2020 г. № 467 «О Временном порядке признания лица инвалидом», которым установлен особый порядок нашей работы. Данное постановление распространялось на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 г., и действовало до 1 октября 2020 г. включительно. Позднее – 16.10.2020 года Постановлением Правительства РФ №1697 этот Временный порядок был пролонгирован до 1 марта 2021 года, – пояснил руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» Минтруда России – Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Александр Кузнецов. – Документом прописаны особенности реализации отдельных положений правил признания лица инвалидом, установленных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №95, в период действия Временного порядка.

– Александр Иванович, что это значит?

– С 1 марта 2020 года учреждения МСЭ проводят лишь заочное освидетельствование и переосвидетельствование. Мы не осуществляем прием граждан и работаем по присланным документам.

В случае первичного освидетельствования на группу мы получаем из медицинской организации весь пакет документов на конкретного пациента. Все они рассматриваются заочно, без его участия. При наличии на то оснований выносим решение об установлении пациенту той или иной группы инвалидности. Данному гражданину к нам в МСЭ приходить не нужно.

Гражданам, которым уже установлена группа инвалидности и для которых срок переосвидетельствования наступил, группа инвалидности была пролонгирована также заочно.

– В чем заключается пролонгация? И как именно все происходит?

– Пенсионный фонд РФ передает необходимые сведения Федеральному бюро МСЭ в Москве, откуда ежемесячно списки граждан- инвалидов, у которых истекает срок инвалидности, пересылают по регионам.

Получая эти документы, мы обязаны сверить списки с ПФР. Иногда приходится обзванивать инвалидов, чтобы никого «не потерять».

Начиная с 1 марта 2020 года и по 31.12.2020 г. мы пролонгировали группу инвалидности на 6 месяцев для 10 155 жителей области – тех, у кого группа «закончилась» в этот период, не пропустили ни одного человека. Корешок справки об инвалидности, как и положено, мы в трехдневный срок переслали в ПФР для начисления соответствующих выплат.

Согласно Постановлению Правительства о Временном порядке, справку об установлении и продлении группы инвалидности мы высылаем гражданину по месту его жительства заказным письмом. И прикладываем программу реабилитации и абилитации инвалида или ребенка-инвалида.

– А как быть с детьми, которым исполняется 18 лет?

– Напомню, что у детей нет группы инвалидности, для них установлена лишь категория «ребенок-инвалид». Но все меняется по достижении им 18-летнего возраста.

При Временном порядке мы устанавливаем молодому человеку или девушке I ,II или III группу исходя не из состояния здоровья на момент достижения 18-летия, а на основании имеющихся документов, то есть данных о нарушениях функций организма человека на момент последнего очного освидетельствования независимо от того, когда оно было.

При указанных умеренных нарушениях функций организма присваивается III группа инвалидности, при выраженных – II, при значительно

выраженных – I.

Причем временный порядок отнюдь не отнимает у родителей права обратиться в медучреждение, получить направление на МСЭ, чтобы наши эксперты оценили состояние уже повзрослевшего ребенка и на основании этого вынесли решение. К рассмотрению принимаются анализы и результаты обследований за предшествующие 12 месяцев. «Более свежие» данные медицинских обследований можно не предоставлять.

Такое важное условие прописано Постановлением Правительства РФ № 92 «О внесении изменения во Временный порядок признания лица инвалидом», принятым 1 февраля 2021 г.

– Если человек не согласен с принятым экспертами решением, как ему быть?

Да, люди не всегда довольны и удовлетворены вердиктом бюро МСЭ. Кто-то, получив отказ в установлении инвалидности, не согласен с этим, есть те, кто считает, что у него должна быть другая группа инвалидности, нежели та, что установили эксперты.

До 1 октября 2020 года в таком же заочном формате эксперты ГУ МСЭ проводили переосвидетельствование в случае обжалования решения первичного бюро МСЭ. То есть изучая документы на гражданина, которые были в распоряжении экспертов. Решение первичного бюро можно обжаловать в Главном бюро МСЭ по Смоленской области, а решение главного бюро – в Федеральном бюро. Отмечу, что число отмен принятых ранее решений – минимально.

Идя навстречу гражданам и прекрасно понимая, что в этих случаях важно не только еще раз детальное рассмотрение документов, но и непосредственная экспертиза здоровья пациента, в Постановлении Правительства №1697 о пролонгировании Временного порядка была предусмотрена возможность проведения очной экспертизы в случае обжалования. По желанию гражданина.

– Как вы работаете после 1 марта 2021 года?

– 11 февраля 2021 года вышло новое Постановление Правительства №155 о пролонгации действующего Временного порядка признания лица инвалидом еще до 1 октября 2021 года. То есть по-прежнему гражданам никуда ходить не надо.

Не могу сказать, что будет потом. Полагаю, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

– Как можно задать вопросы по работе МСЭ, уточнить нюансы?

– Это можно сделать по телефону «горячей линии» 24-46-66. Дополнительная информация также представлена на нашем сайте www.67.gbmse.ru. Вопросы принимаются по электронной почте smol-mse@yandex.ru.

Фото: предоставлено героем публикации.

Только цифры

В 2020 году проведено 2244 заседания по проведению медико – социальной экспертизы, на которых освидетельствовано 19 150 человек, из которых 5028 – первично, 14 122 – повторно (переосвидетельствование на группу инвалидности, а также только для разработки ИПРА), (в 2019 году – 3090 заседаний – 20 954 человека, в 2018 году – 3007 заседаний – 21 983 человека). Инвалидность из всех освидетельствованных установлена 15 291 гражданину, что составляет 79,85%, из них 4165 при первичном освидетельствовании и 11 126 при повторном, т.е. в 2020 году отмечается рост инвалидности в процентном отношении по сравнению с последними двумя годами (в 2019 – м – 73,10%, в 2018 г. – 72,3%).