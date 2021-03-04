Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 марта: в регионе продлили “удаленку” для людей старше 65 лет. Фото: из архива "КП".

За сутки в Смоленской области прибавилось 75 больных COVID-19. А всего с марта 2020 года заразилось 26 513 человек. При этом выздоровел 161 смолянин, общее число перенесших вирус на Смоленщине составляет - 24 951. Летальных исходов за минувшие сутки 6, за год - 635, сообщили в столичном Оперштабе.

В ВОЗ призывают продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Так как вирус может мутировать.

- В России проводят генетические исследования. Какие мутации будут и что может их вызвать, никто не может предусмотреть, поэтому очень важно продолжать те защитные меры, которые есть, - рассказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область продлила «удаленку» для пожилых людей до 18 марта. Изменение в Указ внесли на основании рекомендаций главного врача региона.

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