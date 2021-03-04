«Дети – наше будущее. Чем больше вложишься сейчас, тем в лучшем будущем будем жить»

Денис стал наставником 14-летнего подростка из детского дома в 2018 году:

«Я раньше работал воспитателем в реабилитационном центре, в одном из таких, где дети ждут решения, попадут они в учреждение или вернутся домой. Я смотрел на ребят и понимал, что они нуждаются в помощи. А потом я узнал о наставническом проекте фонда».

Благотворительный фонд «Дети наши» ведет наставнический проект «Будем вместе» в Смоленской и Ярославской областях. Сейчас в проекте 48 пар, это значит, что 48 детей-воспитанников детских домов обрели старших наставников и теперь могут рассчитывать на настоящую поддержку от старшего друга — поддержку, которой так не хватает детям-сиротам. Еще 33 ребенка ждут встречи со своими наставниками.

Воспитаннику детского дома важно присутствие в жизни значимого взрослого, человека, которому ребенок важен сам по себе. Постоянная вереница сменяющих друг друга лиц (именно так происходит в детском доме) неестественна для детей. Любому ребенку нужен тот, кто будет рядом и в трудную минуту, и в моменты радости. Со временем наставник становится другом своему подопечному, а опыт общения с наставником — примером здоровых отношений для воспитанника детского дома.

Важная задача наставника – помочь ребенку подготовиться и адаптироваться к жизни за стенами детского дома. Поддержка наставника особенно необходима подростку, начинающему самостоятельную жизнь после выпуска из учреждения, когда молодой человек вмиг оказывается в непривычной среде и чувствует себя беспомощным.

Для того, чтобы стать наставником для ребенка-сироты, не нужны «суперспособности». Все наставники – участники проекта «Будем вместе» - разные люди, но все они умеют слушать и сопереживать, замечать потребности ребенка, помогают своим подопечным осознать свои сильные стороны и «точки роста», стать увереннее. С поддержкой психологов, сопровождающих проект, наставники учатся избегать давления: ребенок должен сам учиться нести ответственность за свои решения и поступки.

Денис: «Когда я только присоединился к проекту, у меня было желание, прямо-таки рвение, прийти и начать чему-то учить, объяснить, как жить. Поначалу со своим излишним рвением, я уперся в стену и, конечно, был расстроен. Но теперь я научился принимать решения моего подопечного и его право на то, чтобы поступать по-своему. После этого наши отношения значительно улучшились».

Появление наставника важно и полезно для воспитанника детского дома. Но и наставник многое получает от такого общения. Прежде всего – это понимание, что поступаешь правильно, делаешь доброе дело. Наставничество развивает здоровую психологическую гибкость, умение принимать текущую ситуацию, сохраняя границы и собственные ценности. Практически всегда наставники тоже чему-то учатся у своих подопечных.

Денис: «Я чувствую себя причастным к чему-то важному. Можно сказать, прожил жизнь не зря. Дети - наше будущее. Чем больше вложишься сейчас, тем в лучшем будущем мы все будем жить».

Вы тоже можете стать волонтёром-наставником проекта «Будем вместе» благотворительного фонда «Дети наши». В проекте участвуют граждане России старше 23 лет, без зависимостей, судимостей и психических заболеваний.

Чтобы присоединиться к проекту, оставьте заявку на сайте nastavnik.detinashi.ru/ или звоните по телефонам +7 903 649 44 04 (в Смоленске) и 7 4852 681126 (в Ярославле).