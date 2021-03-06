Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 марта: заболеваемость снижается, охват прививками растет

В Смоленской области растет охват прививками от коронавирусной инфекции. Фото: департамент Смоленской области.

68 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Смоленской области за последние сутки, трое погибли. В тоже время, по данным столичного Оперативного штаба, 214 смолян справились с болезнью.

Общее число заболевших выросло до 26 653 человек, 644 погибли, а 25 222 смолян выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее департамент здравоохранения рассказал о ходе кампании по вакцинации населения. Напомним, она стартовала в сентябре 2020 года, когда в регион доставили первую партию «Спутник V». Сейчас поставки в регион носят системный характер - всего в область ввезли 34 202 дозы.

Поставленные в регион вакцины незамедлительно распределяется во все поликлиники города Смоленска и области.

В регионе организованы 34 пункта для вакцинации с особыми условиями хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Против новой коронавирусной инфекции привито: первым компонентом 26 864 человека, из них завершили вакцинацию 15 591 человек. Лица, старше 60 лет, составляют 49 % из всех вакцинированных.

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения не существует предельно возможного возраста вакцинации старшей возрастной группы в этой связи хочется обратить внимание, что из этой категории число лиц старше 90 лет составило 46 человек, среди которых самому старшему вакцинированному в апреле текущего года исполняется 99 лет.

Также в регионе продолжают открывать учреждения, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали. С 1 марта открылся Кировский роддом, также к привычной работе по профилю в ближайшее время вернется психбольница.