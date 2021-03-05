Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 марта: новый начальник депздрава, поставка вакцин и снижение числа заболевших. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области было выявлено 72 случая заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели и 6 погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 26 585 заболевших. При этом перенести болезнь смогли 25 008 человек, а 641 смолянин умер.

Как передает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом, на Смоленщине вирус обнаружили в 14 населенных пунктах. Больше всего заражений в областном центре - «плюс» 30 заболевших. Следом идут Гагарин (+9) и Сафоново (+7). Под медицинским наблюдением в области находятся 5541 человек, 4729 смолян лечатся в режиме самоизоляции, 812 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области около 10 тысяч граждан сделали прививку от коронавируса. О ходе вакцинации в регионе сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В то же время ряд регионов сообщают, что население высказываются против прививок. В их числе Санкт-Петербург. Также в северной столице отмечен всплеск заболеваемости.

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