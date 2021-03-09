В Смоленске прошел ежегодный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы». Фото: smolensk.er.ru.

В региональном центре в 15-й раз подряд состоялись соревнования по тхэквондо. «Кубок дружбы» традиционно проходит при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и собирает большое количество участников из различных регионов страны.

«Для достижения успеха в этом виде спорта важно иметь желание и стремление добиться поставленных целей», - подчеркнул президент Федерации тхэквондо Смоленской области, депутат от «Единой России» Евгений Рудак.

В Смоленске прошел ежегодный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы». Фото: smolensk.er.ru.

По его словам, начать заниматься тхэквондо может каждый, ведь главным результатом является гармоничное воспитание тела и духа: «Данный вид боевого искусства способствует не только физическому, но и умственному развитию, тренирует стратегическое и тактическое мышление».

В Смоленске прошел ежегодный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы». Фото: smolensk.er.ru.

В этом году показать уровень своего мастерства приехали спортсмены из Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Новгородской, Московской, Тверской и Смоленской областей. Всего более 400 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

Приветствуя собравшихся, депутат Государственной Думы Артем Туров («Единая Россия») сказал, что подобные состязания помогают Смоленску стать одним из центров тхэквондо, где из года в год все большее количество участников в честной борьбе сражаются за звания и медали.

«В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность организаторам турнира, которые делают все для развития этого вида спорта на Смоленской земле. Слова признательности адресую преподавателям, тренерам, которые вкладывают в воспитанников сердце и душу, а также родителям, давшим своим детям возможность заниматься именно тхэквондо», - отметил он.

В Смоленске прошел ежегодный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы». Фото: smolensk.er.ru.

В нашем регионе этот вид восточных единоборств представлен достаточно обширно, свои команды есть практически в каждом районе. Тренер спортивной школы ЦСКА города Духовщины Эдуард Лохманов многие годы развивает тхэквондов муниципалитете. На 15-й «Кубок дружбы» он привез более 20 своих подопечных: «Данный спорт – номер один по своим результатам в Духовщине. У нас есть призеры России и мира, нам есть чем гордиться. Здесь нужно трудолюбие, усердие и воля к победе, очень важна дисциплина. Все эти качества плодотворно влияют на личность, и дети растут не только физически крепкими, но и порядочными, воспитанными людьми, патриотами своей Родины».

Как отмечали участники соревнований, их ключевой целью помимо спортивной борьбы, является обмен опытом, возможность завести новые знакомства. Артем Сауленко из Великого Новгорода занимается тхэквондо уже 8 лет и говорит, что такие турниры помогают ему стать еще ближе к мечте - чемпионству России: «Каждый день в 6 вечера я иду на двухчасовую тренировку. Чувствую, что становлюсь сильнее и выносливей, это помогает идти к своей цели, помогает мне в жизни».

Завершением спортивного мероприятия стало награждение победителей.