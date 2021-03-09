Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 марта: «плюс» 63 заболевших в регионе. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки на Смоленщине выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19. При этом выздоровел 121 смолянин, а 5 человек погибло. Всего за год в регионе обнаружено 26 847 инфицированных, из них 25 582 справились с болезнью, 661 умерли.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

В то же время во Всемирной Организации Здравоохранения зашла речь о системе электронных сертификатов для вакцинировавшихся. При этом специалисты считают, что такие документы не должны использоваться для ограничения людей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области COVID-19 выявлен в 9 населенных пунктах. А под наблюдением врачей находятся 5001 человек.