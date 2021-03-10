Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 марта: 64 новых случая заражения

Еще 4 человека погибли от коронавируса в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 64 положительных тестов на коронавирус. К числу выздоровевших прибавились еще 131 человек. Летальных исходов — 4, сообщил столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 26 911 человек, выздоровели 25 713, погибли 665.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в Смоленской области находятся 5025 человек, из них 4204 - в режиме самоизоляции, 821 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Ранее мы писали о том, что новые случаи заражения коронавирусом обнаружили на 8 территориях Смоленской области.