Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 марта: 64 новых случая заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 10 марта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Еще 4 человека погибли от коронавируса в Смоленской области.

Еще 4 человека погибли от коронавируса в Смоленской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 64 положительных тестов на коронавирус. К числу выздоровевших прибавились еще 131 человек. Летальных исходов — 4, сообщил столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 26 911 человек, выздоровели 25 713, погибли 665.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в Смоленской области находятся 5025 человек, из них 4204 - в режиме самоизоляции, 821 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Ранее мы писали о том, что новые случаи заражения коронавирусом обнаружили на 8 территориях Смоленской области.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости