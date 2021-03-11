Мяч в игре

Победители смоленского этапа представят регион на на играх ЦФО. Фото: Андрей СМИРНОВ.

Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России».

Быстрее, выше, сильнее

К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. Юных спортсменов также поприветствовали депутат Смоленской областной Думы, координатор проекта «Детский спорт» Андрей Моргунов, представители Федерации баскетбола Смоленской области, школьной лиги «Локобаскет», тренеры и судьи.

Отметим, что соревнования школьной лиги «Локобаскет» баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при поддержке компании «РЖД» проводит с 2006 года. За это время турнир объединил уже более 35 российских регионов. В этом году его участниками впервые стали юные баскетболисты из Смоленской области.

Победители смоленского этапа представят регион на на играх ЦФО. Фото: Андрей СМИРНОВ.

«Спасибо, что включились в этот марафон. Надеемся, что это мероприятие с участием смоленской молодёжи будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, - отметил в своём обращении к спортсменам Игорь Ляхов. - Наверное, любой командный вид спорта очень важен для физического развития личности, формирования навыков командной игры. В этом году мы начали новую серию соревнований - «Локобаскет», которая может стать традиционной. Я уверен, что участники турнира получат массу впечатлений и явятся примером других ребят в занятиях баскетболом».

По словам директора школьной лиги «Локобаскет» Андрея Пахутко, в этом году соревнования из-за пандемии проходят не в полном объёме. Министерство спорта разрешило провести только региональные финалы с участием

8 команд. Среди юношей за путёвку в окружной этап турнира поборолись представители Смоленска, Рославльского и Демидовского районов, а также города Десногорска.

…И все за одного!

Проект «Локобаскет», по мнению организаторов, даёт отличную возможность для каждого школьника зарекомендовать себя, показать свой потенциал и выйти на новый уровень. «Этим ребятам жить в нашей стране, они - наше будущее. А через спорт мы можем дать детям тот самый жизненный стержень, который им поможет в дальнейшей жизни», - отметил Андрей Пахутко.

Он выразил признательность областной федерации баскетбола и региональным партнёрам, которые на первом этапе поддержали идею проведения соревнований, а затем успешно справились с задачей - в непростое время организовать Смоленский областной этап.

«Здорово, что детский баскетбол набирает популярность в нашей области, несмотря ни на что. Приятно видеть ребят из районов и городов здесь, в Смоленске, на первом таком турнире. Всем участникам и организаторам большое спасибо за развитие баскетбола», - сказал депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов.

Организаторы турнира подготовили для ребят солидные призы. Победители и участники соревнований получили кубки, грамоты, мячи, футболки и олимпийки, зарядные устройства для гаджетов. Были отмечены как команды, так и отдельные игроки.

«Баскетбол для меня всё. Я настроен на спортивную карьеру, поэтому хотелось бы выиграть в суперфинале. Чтобы продвигаться в дальнейшем и попасть в какой-то клуб, тебя должны заметить», - поделился участник турнира Сергей Капитонов из команды «Смоленск».

Смоленские ребята, юноши и девушки, победившие в региональном финале, представят Смоленскую область в соревнованиях «Локобаскет» ЦФО, которые пройдут в Твери в конце марта.