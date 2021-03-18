Возраст прививке не помеха

Фото: администрация Смоленской области.

Ход прививочной кампании обсудили на очередном заседании в администрации области, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Алексея Островского.

Ещё раз о масочном режиме

Напомним, первые дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) поступили в регион в сентябре 2020 года. В настоящее время Смоленщина получила более 34, 2 тысячи доз вакцины, организованы 34 пункта для вакцинации.

По данным на 11 марта, первым компонентом вакцины в регионе привиты более 28 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию около 18 тысяч смолян. Почти половина вакцинированных - лица старше 60 лет (показатель превышает среднероссийский). В том числе более 1,5 тысячи - постояльцы социальных учреждений.

Среди тех, кто прошёл вакцинацию, немало смоленских долгожителей. Это 99-летняя жительница Смоленска и вязьмичка, которой в апреле исполнится 100 лет, а также 62 человека в возрасте старше 90 лет. По данным медиков, осложнений вакцинации у них не зафиксировано.

Данные об объёмах вакцинации, возникновении осложнений и другая сопутствующая информация поступает в информационный ресурс Федерального регистра вакцинированных от COVID-19, который функционирует в регионе. По данным ресурса, после вакцинации 78 смолян заболели коронавирусной инфекцией, что составляет всего 0,4% от общего количества вакцинированных.

Однако стоит отметить, что заболевание у таких пациентов протекало в лёгкой форме, без вирусной пневмонии, и они проходили амбулаторное лечение. Граждане заболевали незадолго после прививки, то есть до момента выработки антител. Это говорит о том, что вакцинированные неукоснительно должны соблюдать масочный режим в общественных местах до выработки устойчивого иммунитета.

Для тех, кто на работе

Активно ведётся вакцинация сотрудников крупных смоленских предприятий и организаций. В настоящее время по поручению губернатора Алексея Островского данная работа организована на некоторых заводах, а также среди ряда силовых структур и ведомств.

Для удобства работающих граждан внедрена практика вакцинации в выходные дни, для предупреждения очередности в учреждениях здравоохранения выделены дополнительные специалисты.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал госуслуг. По состоянию на 11 марта для записи было свободно около1,5 тысячи окон.