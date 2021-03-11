Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 марта: год со дня пандемии COVID-19 . Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области обнаружили еще 65 случаев заражения коронавирусом. При этом 127 смолян выздоровело, а 2 человека погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с весны 2020 года в регионе выявили 26 976 заболевших, из которых 25 840 человек выздоровели, 667 умерли.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Напомним, что сегодня, 11 марта, пандемии коронавирусной инфекции исполняется ровно год. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что новая инфекция приобрела мировые масштабы. За это время более 118 миллионов человек на всех континентах заразились COVID-19, а 2 миллиона 600 тысяч не смогли пережить болезнь. Россияне многому научились за эти 365 дней, но ряд вопросов до сих пор остаются неотвеченными.

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