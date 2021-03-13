Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 марта: 18 000 смолян завершили вакцинацию, среди них есть заболевшие COVID-19

18 000 смолян завершили вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области выявлено 68 положительных тестов на коронавирус. 34 человека успешно выздоровели и выписались. Число летальных исходов за сутки достигло цифры 5, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе 27 111 человек заразились коронавирусом, 25 996 выздоровели, 675 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 18 000 смолян уже завершили вакцинацию компонентом Спутник V. Из этого числа лишь 78 человек заразились коронавирусом, но у всех он протекал в легкой форме: без пневмонии и других серьезных симптомов.

Стоит отметить, что заболевали смоляне в очень короткий срок после вакцинации, соответственно антитела к тому моменту попросту не успевали выработаться. Поэтому носить средства индивидуальной защиты гражданам стоит даже после вакцинации.

Из того же источника стало известно, что сутки ранее в регионе под медицинским наблюдением находились 4833 человека, из которых 4029 - в режиме самоизоляции, 804 - в стационаре.

Ранее мы писали о том, что 34 202 дозы Спутник V получили смоляне.