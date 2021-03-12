Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 марта: почти 26 тысяч смолян переболели COVID-19. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки в Смоленской области «плюс» 67 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 122 смолянина справилось с болезнью, а 3 погибли. Всего за год пандемии на Смоленщине поставили 27 043 положительных тестов на COVID-19, почти 26 тысяч переболели, 670 человек умерли от осложнений, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с вирусом.

По информации регионального Оперштаба, за последние 24 часа в регионе COVID-19 выявили в 10 населенных пунктах. Самое большое число заражений в областном центре - 19 человек, на втором месте - Гагарин, там обнаружили 11 заболевших. В общей сложности под присмотром медиков в области находится 5010 человек, из них 4169 - в режиме самоизоляции, а 841 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что 34 202 дозы Спутник V получили смоляне.

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