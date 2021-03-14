Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 марта: в регионе вакцинировались более 60 человек старше 90 лет

Более 60 долгожителей региона вакцинировались от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смоленской области за последние сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, а 28 человек смогли выздороветь. Количество летальных исходов достигло цифры 3, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии 678 смолян не смогли перебороть вирус и погибли. Число заражений достигло 27 178, выздоровлений - 26 024.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе к 10 марта привито более 1 500 постояльцев учреждений социальной сферы.

Также в число смолян, которые уже успели сделать прививку от COVID-19, вошли местные долгожители. Среди них 99-летняя жительница Смоленска и проживающая в Вязьме смолянка, которая в следующем месяце отметит свой столетний юбилей.

Всего в регионе вакцинированы более 60 человек старше 90 лет. Никаких осложнений у них не зафиксировано.

Из того же источника стало известно, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4705 человек, из них 3890 - в режиме самоизоляции, 815 - в стационаре.

Ранее мы писали о том, что 13 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима.