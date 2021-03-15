Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 марта: в регионе «плюс» 67 заболевших. Фото: из архива "КП".

За последние сутки в Смоленской области выявлено ещё 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек справились с болезнью, 3 - умерли от осложнений, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего с весны 2020 года в регионе поставили 27 178 положительных тестов. При этом 26 024 смолян выздоровели, а 678 погибли.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» писала, что на Смоленщине новые случаи коронавируса нашли на 13 территориях. В областном центре прирост самый большой - «плюс» 29 заболевших. Следом идут Сафоново и Починок. А под наблюдением врачей в регионе находятся 4637 человек.

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