Музей поискового отряда открыли в поселке Верхнеднепровский. Фото: smolensk.er.ru.

Музей поискового отряда открыли в школе № 3 в поселке Верхнеднепровский. Это второй по счету подобный музей, но первый два года назад был закрыт - здание, в котором он находился, было перепрофилировано. Дорогобужским поисковикам помогли найти новое и вернуть музей в поселок.

Как рассказали поисковики, восстановить музей было непросто. Однако благодаря людям, которые поверили и поддержали этот проект, помогли приобрести строительные материалы, идея воплотилась в жизнь. Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов заказал витрины для экспонатов. Сенатор от региона, координатор регионального проекта партии «Связь поколений» Нина Куликовских оказывала материальную помощь.

Внимание к работе общественных музеев – это одно из важных направлений проекта «Связь поколений». На протяжении нескольких лет проводятся обучающие семинары для их руководителей, организуются различные конкурсы, оказывается всяческая поддержка.

Музей поискового отряда открыли в поселке Верхнеднепровский. Фото: smolensk.er.ru.

«Замечательно, что один из самых первых поисковых музеев в нашей области возродился. Ведь здесь учились все начинающие поисковики и постигали историю войны несколько поколений дорогобужан. Теперь у ребят есть место, куда они могут привести людей и с гордостью сказать: «Вот это моя жизнь. Это моя работа. Здесь есть мой вклад, есть предметы, которые я вынес с полей сражений», – отметила Нина Куликовских.

Районный поисковый отряд «Боец» образовался еще в 1989 году. Название он взял в память о тех бойцах, которые в годы Великой Отечественной войны пали на полях сражений. За годы работы отрядом было поднято и захоронено со всеми почестями более трех с половиной тысяч солдат и офицеров Красной армии, 200 человек установлены поименно, найдены родственники 25 воинов.

«Старая траншея» для меня – не просто музей, а храм истории, потому что здесь собраны отголоски войны: снаряды, гильзы, вещи людей, которые отдали свою жизнь во имя мирного будущего», – сказал командир поискового отряда «Боец» Сергей Голубков. – Надеемся, что после посещения нашего музея ученики этой школы заинтересуются «поиском» и присоединятся к нам».

Музей поискового отряда открыли в поселке Верхнеднепровский. Фото: smolensk.er.ru.

Депутат Смоленской областной Думы, заместитель командира поискового отряда «Славяне» Андрей Моргунов, а ранее руководитель отряда «Факел», в поисковом движении с 2000 года. По его словам, поисковая работа либо сразу отталкивает, либо затягивает навсегда. «Меня затянуло. Мне приятно видеть своих старых друзей, которые меня обучали этой деятельности и являются образцом для подражания. Например, Сергей Иванович Голубков – мой первый учитель в этом деле. У него замечательный отряд и я рад, что ребята создали такое памятное место. Важно, что музей переехал в школу. Уверен, что здесь он будет наиболее востребован. Детям надо рассказывать о войне не на онлайн-ресурсах, а в «живую», где за каждым предметом стоит отдельный человек, чтобы они могли прикоснуться к настоящей, а не выдуманной истории», – отметил парламентарий.

Центральное место в музее занимает панорама, рассказывающая о бое 12 августа 1943 года за деревню Борисовка Дорогобужского района, где Таштемир Рустемов повторил подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова.

Среди музейных экспонатов представлено много стрелкового оружия. Например, легендарный пулемет «Максим» собран из разных частей, найденных под Ельней, Дорогобужем и в новгородских болотах. Немецкий пулемет, названный фронтовиками «циркулярная пила Гитлера», был привезен из Сычевки. В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции там велись ожесточенные бои. Каждый год поисковики в тех местах поднимают до тысячи солдат.

Самой ценной находкой в музее, по мнению командира отряда «Боец», являются две медали «За отвагу» и наградные листы разведчика Борисова. Вещи были найдены в ходе экспедиции на Вахте Памяти в Дорогобужском районе, в деревне Петрыкино. Медали получены бойцом с разницей в месяц под Гагарином, а сам он погиб под Дорогобужем.

«Музей «Старая траншея» нашел новое место. Символично, что он открылся в школе, и его главные посетители – школьники будут знать о расстрелянных мирных жителях, партизанах и подпольщиках, о тех, кто защищал нашу родину и освобождал дорогобужскую землю. Молодое поколение должно знать, кому оно обязано жизнью в свободной и независимой стране», – подчеркнул депутат облдумы, член поискового отряда «Славяне» Игорь Гулицкий. Ознакомившись с экспозицией, он отметил, что проводимая создателями музея работа достойна глубокого уважения, и заверил, что всегда готов помогать и поддерживать начинания.

В настоящее время выставлены не все экспонаты, экспозиция будет обязательно пополняться, в том числе и новыми материалами. В конце апреля намечена очередная Вахта Памяти, и члены отряда «Боец» вновь уйдут в леса и поля, чтобы вести работу по поиску безымянных солдат и вернуть семье память о родном человеке.