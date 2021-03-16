Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 марта: после вакцинации у пожилых формируется меньше антител. Фото: из архива "КП".

В регионе за последние сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 31 человек выздоровел, 4 скончались от осложнений. Как сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19, с начала пандемии на Смоленщине было зарегистрировано 27 308 заболевших, из них справились с болезнью 26 092 смолянина, а 684 погибли.

Также стало известно, что уровень антител после вакцинации у пожилых людей ниже, чем у молодых. Об этом рассказала заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

- У пожилых иммунный ответ формируется дольше, чем у молодых, и уровень антител у них, как правило, ниже, - сказала она.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что на 12 территориях Смоленщины обнаружили новые случаи коронавируса. Самый большой прирост в столице региона - «плюс» 28 заболевших.

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