Дорога к школе

Фото: администрация Смоленской области.

Микрорайон Соловьиная роща в Смоленске сейчас активно растёт, и среди его жителей немало семей с детьми. Поэтому вопрос: «Куда пойти учиться?» - для них очень актуален. В настоящее время дети из микрорайона посещают школы №11, 35, 37, которые расположены в Киселёвке. Но уже в следующем году они могут пойти в образовательное учреждение по месту жительства - долгожданное открытие школы в Соловьиной роще запланировано на 1 сентября 2022 года.

Губернатор Алексей Островский посетил стройплощадку, где ведутся работы по возведению школы, и провёл здесь выездное совещание.

Напомним, строительство объекта в Соловьиной роще осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Возведение данного образовательного учреждения находится на личном контроле главы региона Алексея Островского.

Звонок на урок

Основное здание школы будет состоять из трёх строений - административно-хозяйственного корпуса, блоков старших и младших классов. Проектом предусмотрено возведение ФОК с бассейном и обустройство элементов доступной среды. В школе смогут обучаться 1100 ребят.

По словам начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константина Ростовцева, на данный момент строительная готовность объекта составляет 45%. Но есть 60-дневное отставание от графика.

Алексей Островский поинтересовался причинами отставания.

Начальник профильного департамента пояснил, что это обусловлено несколькими объективными факторами, в том числе сложным ландшафтом, из-за чего пришлось увеличивать объёмы земляных работ. Валерий Горик, представитель компании-подрядчика «ПСК ВЕКТОР», заверил: делается всё возможное, чтобы сократить отставание от графика. Правда, пока погода не позволяет проводить наружную отделку, но монолитные работы строители планируют завершить до конца марта. Сейчас на объекте трудится около 100 человек.

Алексей Островский обратил внимание на целесообразность увеличения числа работающих до 150 человек и потребовал ускорить темпы строительства, чтобы уже 1 сентября 2022 года ребята могли сесть за парты в новой школе.

«Ввод школы в эксплуатацию позволит значительно «разгрузить» действующие школы в Промышленном районе и, как следствие, уменьшить их наполняемость, а детям, проживающим в микрорайоне Соловьиная роща, получать образовательные услуги в шаговой доступности», - подчеркнул губернатор.

Поехали!

Губернатор Алексей Островский побывал на улице «Нормандия-Неман» в Смоленске, где совместно с профильными чиновниками обсудил реализацию мероприятий по капремонту улично-дорожной сети областного центра в этом году.

Фото: администрация Смоленской области.

Напомним, что улица «Нормандия-Неман» включена в список 8 улиц Смоленска, которые приведут в порядок в 2021 году в соответствии с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также будут отремонтированы улицы Пржевальского, Глинки, Студенческая, Конёнкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова.

Уже известны некоторые детали предстоящего ремонта улицы «Нормандия-Неман», стоимость которого составит около 200 млн рублей. По аналогии с улицей Кутузова (где работы проводились в прошлом году) дорожники будут применять новые технологии. В частности, речь идёт об устройстве дополнительного слоя основания из переработанной крошки с добавлением вяжущего материала и двух слоёв асфальтобетона, что гарантирует большую долговечность полотна. Параллельно на этом участке будут работать и специалисты ПАО «Квадра», они выполнят замену инженерных коммуникаций, в том числе запланирована перекладка двух водоводов.

«Протяжённость отремонтированного участка составит 1,3 км. Планируем, что реконструкция начнётся в мае и завершится к ноябрю этого года», - доложил главе региона Дмитрий Сулимов, и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству.

Алексей Островский потребовал в интересах смолян пересмотреть эти планы: «Меня такие сроки категорически не устраивают! Обращаю ваше внимание на то, что все работы необходимо провести в рамках строительного сезона и завершить до наступления неблагоприятной погоды, не позднее 1 октября».

Дорожные работы запланированы в этом году в Соловьиной роще и на подъезде к микрорайону Новосельцы. В рамках реализации федеральной программы «Жильё» в Смоленске построят участок дороги от дома №91 до дома №91б по ул. Шевченко и проведут реконструкцию улицы Генерала Трошева.

Кроме того, за счёт средств регионального дорожного фонда капитальный ремонт ждёт улицы центра города: Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Коммунистической и площадь Ленина.

В целом из федерального, регионального и местного бюджетов на ремонт и строительство дорог в Смоленске направят более 1 млрд рублей.