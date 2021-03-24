В Смоленске обсудили предстоящие выборы. Фото: администрация Смоленской области.

Темой круглого стола стала подготовка общественных наблюдателей, первый этап которой уже прошел в Смоленской области.

Напомним, 18 и 19 марта в Смоленске состоялся Межрегиональный семинар по обучению преподавателей, которые совсем скоро приступят к обучению общественных наблюдателей для работы на предстоящих выборах.

Во встрече, в частности, приняли участие представители региональных отделений «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», партий «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», ЛДПР и «Единая Россия».

Одним из приглашенных участником мероприятия был заместитель председатель региональной избирательной комиссии Илья Чурынин.

Он проинформировал собравшихся об избирательных кампаниях, которые пройдут на территории региона в 2021 году. А также о том, кто может выступать в роли общественного наблюдателя.

Илья Валерьевич напомнил, что 19 сентября, в Единый день, голосования в Смоленской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. Также в этот день в некоторых муниципальных образованиях состоятся выборы в органы местного самоуправления. В частности, выборы депутатов Гагаринской районной Думы, Монастырщинского районного Совета депутатов, выборы Совета депутатов МО «Починковский район», выборы депутатов Совета депутатов Сафоновского городского поселения, выборы Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района и выборы в Ярцевский городской совет Ярцевского района.

Кроме того, 16 мая состоятся довыборы депутата Облдумы по 16 одномандатному округу (территория округа включает в себя Глинковский, Кардымовский, Демидовский и часть Духовщиновского района). Срок выдвижения кандидатов уже завершен, в настоящее время идет их регистрация.

Илья Чурынин напомнил, что зарегистрированные кандидаты (их доверенными лица) могут назначать своих наблюдателей, которым предстоит следить за ходом голосования. Также наблюдатели могут быть назначены избирательными объединениями (выдвинувшими зарегистрированного кандидата или зарегистрировавшие список кандидатов), субъектами общественного контроля соответствующего субъекта РФ.

Представитель избиркома обратил внимание присутствующих на тот факт, что субъект назначения наблюдателей вправе назначать в каждую участковую избирательную комиссию не более 2 наблюдателей, причем одно и же лицо не может быть назначено наблюдателем более чем в 1 избирательную комиссию.

Он также озвучил список лиц, которые не могут быть наблюдателями, среди них: должностные лица, депутаты, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением тех из них, чьи полномочия были приостановлены.

Илья Чурынин обратил внимание на новеллу избирательного законодательства – о которой следует помнить партиям при назначении наблюдателей.

«При проведении выборов в органы государственной власти субъекта, выборов в органы местного самоуправления на территории соответствующего субъекта РФ наблюдателем может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти соответствующего субъекта», - подчеркнул Илья Чурынин.

Член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами-2021 Марина Проскурнина рассказала более подробно о подготовке наблюдателей.

Всероссийская масштабная программа по обучению преподавателей и наблюдателей была разработана Ассоциацией «НОМ» совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ. Программа включает в себя 56 семинаров, которые пройдут по всей стране. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму. Около 2500 из них – будут подготовлены в Смоленской области.

«Всероссийский проект открыт для представителей всех политических сил, а также для людей любой партийной принадлежности и политических взглядов. Главное наша задача – всесторонняя подготовка независимых наблюдателей, которые в дальнейшем по своему желанию могут получить направление от какой-либо партии, кандидата или Общественной палаты. Приглашаю разделить принцип неангажированного наблюдения за выборами, так как считаем, что доверие граждан к ним является главным приоритетом, который необходимо неукоснительно соблюдать и обеспечивать», - отметила Марина Проскурнина.

Также она предложила представителям региональных отделений партий составить списки наблюдателей, которые будут обучены к предстоящим выборам в соответствии с графиками.

«Смоленское региональное отделение ЛДПР готово сотрудничать и взаимодействовать по подготовке наблюдателей и даже готово предоставить на эти цели помещения своего штаба. Мы тоже заинтересованы в неангажированности наблюдателей. Прежде всего, наблюдатель должен следить за исполнением законодательства. Если он пытается делать уклон в своей деятельности в ту или иную сторону, это уже будет нарушение», - высказал свою позицию представитель ЛДПР Михаил Ковалев.

Готовность сотрудничеству выразил и представитель «Справедливой России» Андрей Сидякин: «Справедливая Россия», конечно, будет взаимодействовать в плане обучения наблюдателей».

«Партия пенсионеров», безусловно, будет сотрудничать», - прокомментировала Светлана Второва – представитель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области.

По словам представителя ЕР, он и его коллеги в ближайшее время приступят к формированию списка наблюдателей от партии для будущего обучения.

Немного о работе регионального штаба по наблюдению выборами рассказала заместитель председателя штаба Светлана Парфенова.

Она подчеркнула, что работа штаба не предусматривает лишь дежурство в единый день голосования на участках и подготовку наблюдателей. «Это большая работа, которая уже начата. При подготовке к выборам возникают разные вопросы - люди обращаются, интересуются. Причем мы – не избирком, штаб – общественная площадка и тот центр, который поможет быть услышанным и поможет решить многие вопросы оперативно».

Светлана Парфенова напомнила, что в составе штаба функционирует несколько групп. В том числе мониторинговая, которая отсматривает обращения в соцсетях. Для обеспечения обратной связи заработал пресс-центр штаба, на базе которого функционирует телефон «горячей линии» штаба 8-920-315-08-04, на который смоляне могут оставлять свои предложения, замечания и жалобы задавать вопросы и получить консультации.

Представителям региональных отделений партий предложили собраться еще раз через несколько недель в апреле и обсудить накопившиеся вопросы и предложения. А также подписать меморандум о взаимодействии, этот документ не имеет юридической силы, но он призван закрепить общие договоренности о принципах подготовки наблюдателей.

«Региональный штаб готов поддерживать общение на постоянной основе, помогать и сотрудничать. Ведь все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в обстановке прозрачности, легитимности и законности», - отметила Светлана Парфенова.

По завершении круглого стола состоялась очередное заседание регионального штаба по контролю за выборами, члены которое рассмотрели текущие вопросы, подвели итоги прошедшего Межрегионального семинара и обсудили предстоящую подготовку наблюдателей.