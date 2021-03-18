Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 марта: коэффициент распространения вируса снизился. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 32 человека выздоровело, а 7 погибли от осложнений. Всего с весны 2020 года 27 435 получили положительный тест на COVID-19, 26 156 смолян успешно перенесли заболевание, 694 - умерли.

Как отмечают в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, коэффициент распространения COVID-19 в России опустился ниже единицы - до 0,96 и 0,94.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что в 12 муниципалитетах Смоленской области нашли новых заболевших коронавирусом. Более 4500 человек находятся под медицинским наблюдением.

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