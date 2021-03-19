Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 марта: более 700 смолян умерли от осложнений за время пандемии. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области выявили «плюс» 61 новый случай коронавирусной инфекции. При этом 71 человек смог вылечиться, а 7 погибли. Как сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19, с весны 2020 года в регионе было зафиксировано 27 496 заболевших, из них справились с болезнью 26 229, умер от осложнений 701 смолянин.

Стоит отметить, что в стране с конца декабря 2020 года стала четко прослеживаться тенденция к снижению заболеваемости.

- Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч, - сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что на 10 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус. 720 человек получают лечение в больницах.

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