Год – только начало

В Смоленске подвели итоги работы Волонтерского центра. Фото: smolensk.er.ru.

Более трех тысяч заявок. 366 дней добрых дел. Активисты Центра помощи гражданам с начала пандемии оказывают посильную помощь жителям области.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова, 26 марта на базе партии собралось множество неравнодушных людей: «Это были смоляне, которым не безразлично слово милосердие. COVID-19 – вызов нашего времени. И мы ответили на него организованно, системно - делали и делаем все, чтобы поддержать наиболее незащищенные слои граждан: ветеранов, инвалидов и многих других. Хочу сказать слова благодарности всем присутствующим. Волонтерский центр стал одним из связующих звеньев, которые объединяют наше общество. Спасибо и низкий поклон за то, что вы делаете».

В Смоленске подвели итоги работы Волонтерского центра. Фото: smolensk.er.ru.

К работе Центра подключались студенты, учителя, медработники, предприниматели, депутаты. На Смоленщине добровольчество объединило более тысячи человек.

«Наша «горячая линия» работала по 12 часов без выходных. Мы принимали заявки и через соцсети, оперативно выполняли их, попутно решая и другие проблемы. Например, помогли найти и вернуть паспорт пожилой смолянке, которая из-за этой потери не могла получать пенсию. Мы осознали, что наша волонтерская команда способна действительно на многое», - рассказал руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков.

Добровольцы доставляли продукты и лекарства, решали бытовые проблемы людей. Во вторую, более тяжелую волну, пандемии появилось еще одно важное направление – помощь врачам. В частности – сотрудникам Клинического роддома по улице Кирова, который с ноября по конец февраля являлся ковидным госпиталем.

«От всех моих коллег хочу поблагодарить за ту поддержку, которая оказывалась нам в такой сложный период. Добровольцам – отдельное спасибо за то, что не забывали о нас – приходили и поздравляли со всеми праздниками. Не передать словами насколько это было важно. Спасибо за организацию обедов для сотрудников, дополнительный транспорт для их перевозки. Когда внезапно обрушился снегопад – вновь на помощь пришли волонтеры и расчистили территорию. Мы знали, что можем положиться на них и на партию в крупных делах и, казалось бы, в мелочах», - поделилась главврач Юлия Плешкова.

Медучреждения региона старались обеспечивать самым необходимым. В частности, много средств на борьбу с пандемией направил фонд социальной поддержки Сергея Неверова «СозИдаНие».

«Мы закупали маски и защитные костюмы для врачей, приобрели кислородные концентраторы для районных больниц. Буквально с первых дней старались наладить доставку антисептиков, термометров в учреждения. Также мы собирали продуктовые наборы для семей, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии. Привлекали к делу наших волонтеров, в этом контексте их деятельность была неоценима», - рассказал директор фонда, депутат облдумы Сергей Шелудяков.

Среди добровольцев Центра «Единой России» - молодогвардейцы и активисты Волонтерской Роты Боевого Братства. За год работы они стали настоящей опорой для многих смолян. А сейчас готовы осваивать новые направления - пробовать себя в политике.

«Нам хорошо знакомы нужды людей. Я знаю, что «Единая Россия» активно готовится к предварительному голосованию, и хотел бы принять в нем участие. Выдвинуть свою кандидатуру, чтобы попробовать решить те сложные моменты, которые увидел во время волонтерской деятельности», - отметил руководитель Волонтерской Роты Денис Корж. Также он предложил Игорю Ляхову обеспечить активистов Центра льготными проездными, чтобы они – по большей части студенты - могли совершать еще больше выездов.

Руководитель общественной организации «Родник» Инна Лаврова поблагодарила добровольцев за самоотверженный труд: «Пожилые люди в это тяжелое время очень нуждались в вашей помощи. Отрадно, что вы смогли ее оказать. Ребята, вы настоящие молодцы. Я горжусь, что у нас есть такая молодежь».

В завершении встречи руководитель Волонтерского центра «Единой России» Андрей Моргунов отметил, что впереди немало важных дел: «Скоро 9 Мая, очень хочется, чтобы в этом году оно прошло без опасений за наших ветеранов, и мы смогли их должным образом поздравить. Также нужно привести в порядок мемориалы. Я надеюсь, что добровольцы и партия продолжат сотрудничать в этом и во многих других направлениях в будущем».