Проезд разрешен

В регионе отремонтируют десятки километров дорог. Фото: администрация Смоленской области.

В наступившем году запланирован масштабный ремонт дорог, благодаря которому будут приведены в порядок десятки километров улиц, переулков и проездов в разных уголках Смоленщины. Часть работ будет сделана в рамках нацпроекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на ремонт также поступят по линии федеральной программы «Жильё», участником которой стала Смоленская область. Не останется в стороне и региональный дорожный фонд…

Подробнее о планах по ремонту улично-дорожной сети Смоленской области говорили на минувшей неделе в администрации региона. Рабочее совещание, посвящённое этой теме, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В обсуждении также приняли участие спикер регионального парламента Игорь Ляхов, глава Смоленска Андрей Борисов, профильные чиновники.

«Для участия в совещании я пригласил председателя Смоленской областной Думы, руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Васильевича Ляхова, поскольку именно благодаря депутатам областного парламента, в частности, представителям фракции «Единая Россия», был утверждён дорожный фонд, средства которого пойдут на проведение ремонтных и строительных работ», - отметил, открывая совещание, губернатор.

От центра до окраин

В соответствии с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 на Смоленщине будут отремонтированы более 240 км региональных дорог, в том числе 8 улиц областного центра протяженностью 5 км (это улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Конёнкова, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, 2-й Краснофлотский переулок). Общий объём финансирования в рамках нацпроекта составляет около 3,5 млрд рублей. Около 3 млрд рублей будут направлено на ремонт автодорог регионального значения, свыше 470 млн рублей - на улично-дорожную сеть областного центра. Помимо этого, ещё более 2 млрд рублей в виде субсидий получат на дорожную деятельность бюджеты муниципальных образований. В том числе, за счёт указанных средств регионального дорожного фонда проведут капремонт улиц центра Смоленска - Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Коммунистической, Маяковского, площади Ленина.

Кроме того, в 2021 году наш регион стал участником федеральной программы «Жильё». Одно из её направлений - создание и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. В Смоленске за счёт программы построят дорогу, которая соединит улицу Шевченко с мкр-ном Новосельцы, и проведут реконструкцию улицы Генерала Трошева. На эти цели направят около 70 млн рублей.

На сегодняшний день все контракты на выполнение дорожных работ в Смоленске уже заключены. Также известно, что ремонт региональных дорог будет проведён силами предприятия «Смоленскавтодор».

Как пройти к детсаду?

Ещё одной темой прошедшего совещания стала масштабная программа ремонта межквартальных проездов в Смоленске, которая стартует в этом году. Программа, рассчитанная на 5 лет, была разработана по инициативе губернатора Алексея Островского. Общий объём финансирования составит более 1 млрд рублей.

В 2021 году из средств регионального дорожного фонда бюджет города Смоленска получит субсидию в размере 300 млн рублей, из которых 200 млн рублей направят на реконструкцию как раз межквартальных проездов. Всего приведут в порядок 41 проезд.

Как уточнила Анна Пархоменко, заместитель главы города Смоленска по жилищно-коммунальному хозяйству, ремонт межквартальных проездов будет проводиться по всему городу, но в первую очередь он коснётся участков, ведущих к социальным объектам - детским садам, школам, больницам.

«При выполнении работ на данных участках будет использоваться комплексный подход - помимо ремонта дорожного полотна, планируется строительство тротуаров и обустройство уличного освещения», - уточнила Анна Пархоменко.

Для удобства жителей

Как подчеркнул глава региона, ремонт межквартальных проездов и приведение их в нормативное состояние - одна из приоритетных задач властей.

«Справедливо, что в первую очередь ремонт затронет проезды, прилегающие к социальным учреждениям, вместе с тем нужно обратить внимание на те участки, которые ведут к новым микрорайонам», - выразил свое мнение губернатор.

Такой же позиции придерживается и Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы. Он выразил благодарность главе региона за внимание к вопросам благоустройства Смоленска в целом и ремонту дорог, в частности. «С учётом того, что ремонт межквартальных проездов будет проводиться в течение пяти лет, количество объектов, нуждающихся в реконструкции, скорее всего, увеличится, поэтому я хотел бы обратить внимание на необходимость ускорения темпов этой работы», - отметил спикер регионального парламента, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Отдельно участники совещания затронули тему выполнения гарантийных обязательств подрядчиками, которые в последние годы вели дорожные работы в Смоленске. Как подчеркнул Алексей Островский, данные обязательства должны быть всегда отражены в заключённых контрактах, чтобы после сдачи объектов в эксплуатацию, при выявлении гарантийных случаев, подрядчика можно было привлечь к устранению выявленных недостатков за счёт средств подрядной организации. Со своей стороны глава города Смоленска заверил губернатора, что все недочёты, допущенные при проведении ремонтных работ в прошлом году, будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий.