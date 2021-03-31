Смоляне обратились за помощью к Сергею Неверову. Фото: smolensk.er.ru.

Земельный вопрос

Жительница Катыни Валентина Бондаренко долгие годы помогает бездомным животным. На своем участке организовала приют. Количество четвероногих растет - места не хватает. «Нам даже пришлось зарегистрироваться как НКО, чтобы помогли с землей для приюта», - рассказала Валентина.

Сергей Неверов поделился, что одобряет создание приютов для животных. «Мы вместе с вами позанимаемся этим вопросом. Поговорим с главой Смоленского района. Пока власти не справляются с этим, что-то нужно делать. Если есть необходимость, мы окажем и финансовую помощь, и питанием, и лекарствами», - подчеркнул депутат Госдумы.

Юрий Осипов - ветеран труда. Ему положен бесплатный участок в Смоленске. Однако найти подходящий стало проблемой. «С 2012 года не можем найти. Предлагали участки, но они без инженерных сетей и транспортной развязки. В прошлом году, зимой, я сам нашел участок в Пасово, который мне одобрила и администрация. Весной оказалось, что добраться туда - проблема. Дороги просто нет, хотя по документам она должна быть», - рассказал смолянин.

Смоляне обратились за помощью к Сергею Неверову. Фото: smolensk.er.ru.

Сергей Неверов отметил, что проблема выдачи участков без необходимой инфраструктуры повсеместная. «Единая Россия» внесла законопроект о том, чтобы отменили налог для собственников за такие участки. Думаю, нужно подумать над законодательной инициативой, чтобы без положенных коммуникаций участки не предоставляли», - считает Неверов. Он также заверил, что сделает запрос по дороге.

Инфраструктура и ЖКХ

Жители Садков, Заднепровье, уже 70 лет борются за право дышать полной грудью. Причина - соседство участков с уличным туалетом одного из бараков.

«Туалет построен рядом с нашими домами - не выдержана санитарная зона. У нас есть решение Роспотребнадзора. Но он до сих пор стоит на том же месте с 1951 года», - пожаловалась активистка Ирина Скальнова.

«Вместе с главой Заднепровья выйдем на место», - сказал Неверов.

В ходе разговора Сергей Неверов поделился актуальной новостью для смолян. После встреч с туристическим сообществом, которое, как и все жители города, жаловалось на отсутствие нормального общественного туалета в центре Смоленска, вопрос удастся решить. Общественную уборную на улице Глинки отремонтируют.

Ирина Скальнова также рассказала о своем опыте перехода от управляющей компании «Жилищник» в другую. Этой темой она вместе с собственниками занимается давно. Помогает общественная организация «Городской совет многоквартирных домов».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил их положительный опыт. «Мы теперь будем и вас приглашать на встречи старших по домам, управляющих компаний, ресурсников и городской администрации. Мы будем проводить их раз в квартал. Это нужно, чтобы находить решения, чтобы был открытый диалог, а не спихивание проблем друг на друга. Только так можно выработать единый механизм», - уверен Неверов.

У жильцов Кутузова, 1 проблема не меньшего масштаба - единственный душ в общежитии требует ремонта. «Он у нас один на первом этаже. Состояние его, кухни и всего общежития - ужасное. Обращались в Жилинспекцию - ничего. Хотя мы платим за услуги «Жилищнику», платим за уборщицу и все остальное - обязанности свои они не выполняют. Причем за ЖКХ платим по двойному тарифу!» - возмущены смоляне.

«Нужно выезжать на место, смотреть - делать ремонт душа, кухни. Глава города вместе с Жилинспекцией должны разобраться с тарифами, почему оплата в двойном размере», - считает депутат.

Жители дома по улице Дохтурова,29 потеряли покой из-за котельной. Дом отапливается газовой муниципальной котельной - она рассчитана только на них. Администрация города хотела передать котельную в собственность жильцов против их воли. После долгих споров она все же осталась на балансе города. К тому же жильцы уверены, что оплачивают за отопление по завышенному тарифу.

«Мы попросим коллег, чтобы подготовили справку, сколько таких домов в Смоленске, с такими котельными. Такой тариф должен обсуждаться. Мы проработаем этот вопрос с депутатами городского Совета», - отметил Сергей Неверов.

Кроме того, предложили уточнить законодательство по порядку управления счетами домов и размещению средств жителей на банковских вкладах. Эту инициативу Неверов поручит проработать комитету по ЖКХ в Государственной Думе.

Благоустройство

Жительница Королевки Татьяна Темникова обеспокоена судьбой Солдатского озера (историческое название Скворцова дача). «Мы слышали, что были обсуждения о его благоустройстве, говорят, там могут появиться магазины, ларьки - это невозможно, пока озеро в таком состоянии - его необходимо чистить».

Сергей Неверов отметил, что знаком с ситуацией. Во время встречи с жителями Королевки летом 2020 года обсуждалась судьба озера. Тогда решили, что уже в этом году на территории появятся дорожки, урны и освещение.

«Вопрос по очистке озера на контроле губернатора, он не раз говорил об этом. Сейчас мы сделаем хотя бы минимум, чтобы там можно было гулять, а когда уже озеро почистят - будем решать дальше», - поделился Неверов.

Татьяна Темникова также поинтересовалась, будут ли построены спортивные объекты для молодежи. «В этом году мы планируем построить новую площадку для волейбола и баскетбола на территории 40 школы. У нее самое удобное расположение для всех. Проговорим с директором, чтобы доступ туда был всем жителям микрорайона», - рассказал депутат Госдумы.

Многие смоляне обеспокоены происходящим в городе: грязь, состояние дорог, прочие последствия весны. «У нас город-герой Смоленск, хотелось бы, чтобы его немножко убрали», - говорят жители. «Главе города в очередной раз передадим привет от жителей Смоленска», - согласился Неверов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе также поделился, что некоторые проблемы с дорогами, а именно с межквартальными проездами удастся решить уже в ближайшее время.

«Впервые нам удалость выделить из бюджета региона средства на ремонт подъездов к домам, школам и поликлиникам», - рассказал депутат. В списке - 41 объект во всех районах Смоленска.