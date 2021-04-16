В 2021 году смоляне стали покупать дорогие смартфоны Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По оценкам компании МТС в первом квартале 2021 года смоляне в 1,6 раза увеличили средний чек на приобретение нового устройства, а самым популярным смартфоном стал iPhone 11.

В 2020 году на покупку нового гаджета жители области в среднем тратили чуть больше 14 тысяч рублей, а год спустя – за обновление девайса готовы отдать более 23 тысяч рублей. По этому показателю Смоленск отстает от Москвы и Санкт-Петербурга, где средняя сумма покупки составляет 25,7 и 25,6 тысяч рублей, соответственно. В сравнении с соседними региона, средний чек в Смоленске сопоставим с показателями Калуги и Брянска, где он составляет 21-22 тысячи рублей.

Увеличение бюджета на покупку нового смартфона обновило и топ самых покупаемых гаджетов в регионе. Лидером продаж стали модели бренда Apple. За первые три месяца 2021 года смоляне приобрели на 50% больше «айфонов», чем годом ранее. Самой покупаемой моделью стал практичный и надежный iPhone 11.

Как отметили в компании, — «За последний год мы стали свидетелями того, как смартфоны быстро стали обрастать новыми функциями. Для большинства это не просто средство связи, но и полноценный инструмент для работы или учебы. С его помощью смоляне проверяют почту и ведут деловую переписку, удаленно проводят совещания, соверщают видео-звонки и конференции, дети участвуют в онлайн-занятих с репетиторами. Поэтому смоляне при выборе новых гаджетов стали выбирать более дорогие, но более надежные и функциональные гаджеты, которые «потянут» такую разнообразную нагрузку».