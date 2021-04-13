Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 апреля: в регионе снижается заболеваемость, но растет число погибших от COVID-19

Еще один человек погиб за последние сутки в Смоленской области от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один человек погиб за последние сутки в Смоленской области от коронавируса, сообщает столичный Оперативный штаб. Кроме того, результаты тестов показали, что носителями инфекции являются еще 37 человек. При этом 36 пациентов справились с болезнью. Подробные данные приведены ниже.

Фото: Стопкоронавирус.рф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, второй день подряд в коронавирус выявляют в 9 районах области. По числу заболевших лидирует столица региона.

Что касается федеральной повестки, то ранее было решено прекратить сообщение с Турцией и Танзанией. Туристов просят воздержаться от посещения стран из-за сложной эпидемобстановки. В качестве альтернативы для отдыха на майские туристам предлагают отправиться на наш юг – там заболеваемость в разы ниже.