Пять причин подключить дома интерактивное ТВ. Фото: предоставлено героем публикации.

В их числе – интерактивное ТВ. Какие преимущества есть у этого формата ТВ-вещания и какие опции «интерактива» будут наиболее полезны для смолян? Разбираемся в нашем материале.

Что такое интерактивное ТВ?

Интерактивное ТВ — это современный формат телевещания, особенность которого состоит в том, что сигнал для трансляции проходит через интернет-подключение. Поэтому, интерактивное телевидение позволяет не просто смотреть выбранный вами пакет передач, но и записывать их, ставить канал или видео на паузу, перематывать. Кроме того, в пакетных тарифах, включающих интерактивное ТВ предусмотрен бесплатный доступ к дополнительному контенту.

Функции паузы и записи ТВ-эфира

Пять причин подключить дома интерактивное ТВ. Фото: предоставлено героем публикации.

Чтобы вы не пропустили решающий гол в матче Лиги Чемпионов и не расстраивались, пропустив самый интересный эпизод нового фильма, интерактивное ТВ дает возможность управлять эфиром. То есть передачи можно перематывать, приостанавливать трансляцию и затем запускать ее снова. Если в момент выхода передачи у вас нет возможности находиться у телевизора, то можно обратиться к архиву телепередач и пересмотреть пропущенные выпуски в любое удобное для вас время.

Библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов

ТВ-провайдеры стараются разнообразить тот контент, который получает пользователь при подключении ИТВ. Например, МТС в дополнение к базовому пакету каналов пользователям интерактивного ТВ предоставляет доступ к библиотеке контента своего онлайн-кинотеатра – МТС ТВ. Смоляне могут, например, провести вечер за просмотром семейного фильма или новых серий сериала. Доступ к такому количеству фильмов и сериалов предоставляется пользователям интерактивного ТВ бесплатно.

Контроль за контентом для детей

Пять причин подключить дома интерактивное ТВ. Фото: предоставлено героем публикации.

Интерактивное телевидение предоставляет доступ к сотням каналов, поэтому важным вопросом для родителей становится ограничение свободного доступа детей к телеканалам и передачам, которые не подходят им по возрасту. Сервис «родительский контроль» не требует специального подключения и позволяет сформировать «черный» список каналов, к которым не будет доступа у детей, или установить PIN-коды на те каналы, которые дети просматривать не должны. Эти меры безопасности позволят без опасений оставлять детей наедине с телевизором и не переживать, что они увидят что-то опасное или запрещенное.

Использование Интерактивного ТВ на дополнительных устройствах

Интерактивным телевидением можно делиться. Услуга «Мультирум» позволяет подключить к сервису сразу до пяти дополнительных телевизоров. На всех телевизорах можно просматривать весь пакет каналов и телеканалы дополнительных пакетов, если такие подключены. Но при этом, одновременно можно просматривать разные передачи. Теперь, если старший ребёнок хочет смотреть исторические передачи, младший ждет мультфильмы, а для вас важно не пропустить серию «Отчаянных домохозяек», – можно просто разойтись по разным комнатам.

Пауза и добровольная блокировка

В сервисе предусмотрена возможность временной блокировки, если вам на какой-то период необходимо будет отказаться от сервиса. Например, на летнее время, когда вся семья живет за городом. В этом случае, можно не расторгать договор, но и не переплачивать за услуги, которыми вы временно не пользуетесь. В зависимости от вашего провайдера, тариф можно заблокировать на срок от нескольких дней до месяцев. Правда за это необходимо будет немного доплатить, но, как правило, сумма такого платежа намного меньше ежемесячной платы за весь тариф.

Сервис интерактивного ТВ в начале апреля запустила в Смоленске компания МТС и он стал доступен смолянам в тарифной линейке «Мы МТС +» и «Весь МТС Супер». Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно на сайте МТС или по телефону 8 800 250 08 90.