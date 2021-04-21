В Смоленске появятся памятники генералу Лукину, первому русскому летчику и санинструктору морской пехоты

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Оргкомитет партийного проекта «Защитникам Отечества посвящается..» подвел промежуточные итоги и определился с планами на будущее.

Напомним, инициатор проекта в Смоленской области - член Высшего совета партии Франц Клинцевич. Почти за четыре года плодотворной работы удалось установить 12 памятников Воину-освободителю в разных районах Смоленщины.

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы стараемся устанавливать памятники там, где либо их не было, либо они были в плохом состоянии, - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. – Вместе с Францем Адамовичем мы продолжаем строительство храма героям Афганистана в Рыбках. За всеми памятниками, которые мы установили, партийцы и смоляне бережно следят. К 9 мая будет проведена большая уборка территорий памятных мест».

Благодаря проекту появились бюсты летчицы Екатерины Будановой, казачьего атамана Матвея Платова, Героя Советского Союза Вадима Матросова, памятник Михаилу Барклаю-де-Толли. Бюсты отца ВДВ Василия Маргелова появились в Ярцеве и Смоленске. Кроме того, областной центр пополнился монументами Михаилу Кутузову и Марии Октябрьской.

Один из памятников Воину-освободителю был передан в Крым, Алушту. «Крымчане тоже хотят сделать для нас подарок, установить в Смоленске бюст генерала Лукина», - рассказал Игорь Ляхов.

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Михаил Федорович Лукин - генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Великой Отечественной войны. О нем высоко отзывались Маршалы Советского Союза, отмечали, что успешная оборона Смоленска в течение двух недель во многом заслуга Лукина.

И после войны Михаил Лукин был в Смоленске. В 1969 году он открывал Обелиск «Штык» на Покровской горе. В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» хранятся его награды и личные вещи. В 1988 году горсовет присвоил генерал-лейтенанту Лукину звание «Почетный гражданин города-героя Смоленска», посмертно.

По ходатайству смолян в 1993 году генерал-лейтенанту Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно. Памятник генералу планируют установить на пересечении улиц Кутузова и Лукина. Предварительная дата открытия – 16 мая.

Бюст первого русского летчика Михаила Ефимова планируют установить в сквере Крылатые земляки в Заднепровье. По мнению члена оргкомитета проекта, краеведа Игоря Шкурлова, нет места более символичного. «Рядом расположен военный городок. Я уверен, что местные летчики будут приятно удивлены появлению здесь памятника выдающемуся земляку-авиатору», - считает историк.

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Михаил Никифорович Ефимов - первый российский авиатор, механик. Он родился в деревне Аполье Смоленского района в 1881 году. В 1910 году его обучением занимался лично Анри Фарман (французский авиаконструктор). Михаил Ефимов первым установил рекорд по продолжительности полета с пассажиром. Был участником Первой мировой войны. Награжден Солдатскими Георгиевскими крестами всех степеней, Орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами.

Члены оргкомитета «Защитникам Отечества посвящается..» планируют провести мероприятия для подрастающего поколения, где расскажут о великом земляке. Предполагается, что памятник откроют в августе.

Бюст героя СССР, санинструктора Екатерины Дёминой (Михайловой) планируют установить на территории военного госпиталя, откуда начался ее боевой путь. Краевед Игорь Шкурлов рассказал о женщине с непростой судьбой.

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Екатерина Илларионовна Дёмина (Михайлова) - одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты во время Великой Отечественной войны. В день, когда началась война, она ехала в Брест к брату. Поезд попал под бомбежку, она пешком добиралась до Смоленска. Здесь стала работать медсестрой в военном госпитале. В 1942 году служила на военно-санитарном судне, получила морское звание Главстаршины.

Молодая девушка выносила с поля боя солдат и сама трижды была ранена, но всегда возвращалась в строй. За мужество и героизм Екатерина Илларионовна награждена многими орденами и медалями, в том числе, «Флоренс Найтингейл». Эту почетную Международную награду имеют всего 46 советских женщин. В 1990 году присвоено звание Герой Советского Союза. Ушла из жизни летом 2019 года, ей было 93 года.

В Смоленске появятся три новых памятника. Фото: smolensk.er.ru.

Все три памятника героям, чья судьба тесно связана со Смоленщиной, установят уже в этом году.

Кроме того, «Единая Россия» планирует передать городским школам плакаты с изображением Героев России, в их числе Гвардии старший лейтенант Андрей Панов, погибший в Чечне при исполнении боевого задания, старший лейтенант Александр Прохоренко, погибший в Сирии, космонавт Александр Мисуркин, который четырежды выходил в открытый космос. Он и сейчас занимается популяризацией космонавтики в России.

Архивные фото взяты из открытых источников.