Как прошел Всероссийский субботник?

Волна уборок прокатилась по всем районам Смоленской области. Фото: smolensk.er.ru.

Для большинства смолян субботний день выдался продуктивным. Массовые уборки дворов, скверов, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда» прошли во всех районах Смоленской области. В них приняли участие неравнодушные смоляне, волонтеры, активисты общественных организаций, к традиционному субботнику подключился и партактив «Единой России».

В Монастырщине на большую уборку вышли десятки местных жителей и партийцы. Чистоту и порядок наводили в центральном парке: готовили к высадке клумбы, убирали опавшие ветки, очищали дорожки от пыли и мусора. Субботники прошли и в селах района.

Отложив на время привычные обязанности, жители деревни Заборье Демидовского района вышли на субботник, чтобы привести в порядок центр, спилить аварийные деревья.

«Сделать чистым то место, где мы живем, убрать от мусора и накопившейся грязи свой двор или улицу, привести в надлежащий вид и покрасить памятники героям Великой Отечественной войны - это посильная задача для каждого из нас», - считает Глава Заборьевского сельского поселения Андрей Лисененков.

Волна уборок прокатилась по всем районам Смоленской области. Фото: smolensk.er.ru.

Кроме того, в Демидове от сухой листвы и мусора убрали Поле Памяти. В Рудне очистили памятник героям Великой Отечественной войны. Больше ста мешков мусора вынесли активисты Велижа из лесного массива.

В Ярцеве к уборке подключилась секретарь местного отделения партии, депутат областной Думы Ольга Васильева. Вместе с местными жителями они убрали центральный сквер. «Сквер на Площади Победы - это самое сердце города Ярцево, через несколько дней мы отметим главный праздник - День Победы, сюда придут ветераны, жители города и очень важно, чтобы это место было ухожено. Мне очень приятно, что сегодня так много людей вышло на субботник. Хотелось бы, чтобы это было не зря, и люди всегда помнили пословицу «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», - отмечает Ольга Васильева.

В Смоленске с самого утра убирали парки, скверы и спальные районы. Депутат городского Совета Александр Верейкин вместе с большой командой местных жителей и МГЕР убрал дворы по улице Соколовского. Активисты не только очистили их от последствий зимы, но и побелили деревья.

По просьбе жителей депутат горсовета привез асфальтную крошку, чтобы отсыпать подъезд к детскому саду «Виктория».

Городской депутат Владимир Бурдули организовал субботник в детском саду «Золотой петушок». Он давно дружит с образовательным учреждением, ранее помог найти средства не замену канализации детсада.

Секретарь Смоленского городского отделения «Единой России» Николай Шумейко вместе с командой по просьбе смолян убрал заброшенное Лютеранское кладбище.

По его словам, важный посыл таких субботников - привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды.

Массовый субботник прошел и в Заднепровье, возле Дома культуры «Сортировка», где вот уже в этом году будет благоустройство в рамках проекта «Городская среда».

Председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова и депутаты от «Единой России» Светлана Новикова и Наталия Семенцова приняли участие в уборке территории возле кинотеатра «Малютка».

Волна уборок прокатилась по всем районам Смоленской области. Фото: smolensk.er.ru.

В результате было вывезено два камаза вырубленных кустарников и веток, а также мусора и листвы.

«Моё поколение принимает участие в субботниках со школьных лет. Ещё с детства субботник всегда был праздником, мы собирались и все вместе делали наш город чище. Поэтому для меня совершенно естественно каждый год выходить в преддверии весны и помогать убирать территории от мусора. Я думаю, мамам с детьми, жителям приятнее будет теперь прогуляться в сквере. Нам помогает «Молодая гвардия», партийцы, депутаты, студенты и все те, кому небезразлично благополучие нашего любимого города Смоленска», - отметила спикер горсовета Виктория Макарова.

Активисты отмечают, что командная работа превзошла все ожидания. Депутаты-единороссы горсовета благодарят смолян, которые не остались в стороне и вышли на Всероссийский субботник, чтобы сделать город чище.