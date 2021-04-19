Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 апреля: вакцинация выше – заболевших меньше, новые погибшие

3 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

53 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки, три человека погибли. В то же время 31 человек справился с болезнью. Обновленную статистику на 19 апреля представил столичный Оперативный штаб.

3 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся достигло 28 889, выздоровели - 27 504, погибли 825.

О ситуации по коронавирусу в районах области можно узнать здесь.

Ранее «КП» писал новые подробности о первой в мире вакцине от коронавируса в виде йогурта.