Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 апреля: вакцинация выше – заболевших меньше, новые погибшие

3 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
53 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки, три человека погибли. В то же время 31 человек справился с болезнью. Обновленную статистику на 19 апреля представил столичный Оперативный штаб.
3 новых случая коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.
Общее число заразившихся достигло 28 889, выздоровели - 27 504, погибли 825.
О ситуации по коронавирусу в районах области можно узнать здесь.
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