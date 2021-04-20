Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 апреля: «плюс» 51 новый случай

Еще 51 новый случай коронавируса выявлен в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще 51 новый случай коронавируса выявлен в Смоленской области, два человека погибли. В то же время 42 человека справились с болезнью, передает столичный Оперативный штаб.

Общее число заразившихся составило 28 940, 27 546 жителей региона выздоровели, 827 человек погибли. Сегодня COVID-19 ежедневно регистрируется на 13 территориях области.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в Смоленскую область уже поступило 65 202 дозы препарата «Спутник V», при этом первый компонент вакцины получили более 54 000 граждан. Серьёзных «побочных эффектов» от прививки у них не наблюдалось.

Ранее «КП» писал почему в 2021 году люди боятся прививок и как повысить доверие к вакцинации в России. Ведущие эксперты обсудили данные нового исследования - почему до 80% граждан предпочитают «потерпеть» с вакцинацией от коронавируса и других инфекций.

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