Когда новоселье?

По словам Виталия Мутко, на землях ДОМ.РФ запланировано строительство 560 тысяч кв. м жилья до 2030 года, в том числе 130 тысяч кв. м на уже переданных участках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поднимался он и в ходе прошедшей в Москве рабочей встречи губернатора Алексея Островского с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко. (ДОМ.РФ - это госкомпания, созданная для содействия проведению государственной жилищной политики).

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию совместных проектов по льготному ипотечному кредитованию и доступному арендному жилью.

«Такие программы способствуют активизации жилищного строительства. Для людей, которые не могут воспользоваться ипотекой, даже если ставка будет минимальная, мы готовы создавать фонд доступного арендного жилья», - отметил Виталий Мутко.

По словам Виталия Мутко, у госкомпании есть опыт внедрения в регионах стандарта комплексного развития территорий. И ДОМ. РФ готов применить его на практике в Смоленской области.

Отдельным вопросом повестки совещания стал проект благоустройства Реадовского парка в Смоленске. В январе этого года между администрацией Смоленска и Фондом ДОМ.РФ было заключено Соглашение о сотрудничестве, которое предполагало разработку концепции благоустройства парка. В соответствии с поручением Правительства РФ, к октябрю эта работа должна быть завершена.

Кроме этого, ДОМ.РФ и администрация Смоленской области давно сотрудничают и в части вовлечения федеральных земель в хозяйственный оборот. И благодаря совместной работе Смоленщина сможет получить десятки гектаров земли под стройплощадки.

В этом году Госкомпания планирует передать региону участки площадью более 120 гектаров с градостроительным потенциалом около 370 тысяч кв. м жилья. По словам Виталия Мутко, на землях ДОМ.РФ запланировано строительство 560 тысяч кв. м жилья до 2030 года, в том числе 130 тысяч кв. м на уже переданных участках.

«Госкомпания активно взаимодействует с регионами страны, выполняя поручения Президента РФ по улучшению жилищных условий и городской среды. И мы благодарны, что в числе этих регионов и Смоленская область. Вместе мы приступаем к реализации проектов, нацеленных на активизацию жилищного строительства и благоустройство городов», - прокомментировал достигнутые в ходе встречи договорённости губернатор Алексей Островский.

Он выразил намерение и в дальнейшем активно взаимодействовать с ДОМ.РФ по новым подходам к жилищному строительству и ипотеке.