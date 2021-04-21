Участниками предварительного голосования «Единой России» в Смоленской области стали врачи

Фото: Smolensk.er.ru.

Елена Макарова - заведующая центром медицинской профилактики в Сафонове. Про предварительное голосование «Единой России» узнала из СМИ и решила предложить свою кандидатуру и идеи. «Год пандемии показал, какие проблемы существуют в медицине. Это, в первую очередь, дефицит кадров, оснащение медучреждений современным оборудованием. Мы видим, что помогать здравоохранению нужно глобально, на разных уровнях. Ведь жители области - это наши люди, наш генофонд, за здоровье которого нужно бороться», - считает Елена Макарова.

Кандидат не является ни членом «Единой России», ни сторонником партии. Напомним, принять участие в ПГ могут как партийцы, так и беспартийные - это закреплено в Положении о предварительном голосовании.

«Почему «Единая Россия»? Для меня важны не разговоры и обещания, а реальные дела. Я вижу, что партия делает, поэтому от нее иду кандидатом», - поделилась Елена.

Фото: Smolensk.er.ru.

Много лет медицине посвятила и Татьяна Петрова – врач-терапевт Дорогобужской районной больницы. Кроме того, кандидат - депутат Дорогобужской районной Думы от фракции «Единая Россия».

Она уверена, что в приоритете сегодня развитие первичного звена в медицине, привлечение молодых кадров на работу в районы. «Я думаю, что ситуация с нехваткой кадров может поменяться, если материально мотивировать молодежь работать на селе. Я бы предложила расширить список бюджетных мест в вузах, в том числе медицинских», - поделилась Татьяна Петрова.

Фото: Smolensk.er.ru.

Организационный комитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал 32 кандидата. В списке - врачи, учителя, работники сельского хозяйства, активная молодежь.

Как ранее отмечал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, главная задача ПГ-2021 - создать эффективную программу действий, в которую каждый из участников внесет предложения, исходя из опыта работы в своей сфере.

«Мы видим, что активно регистрируются на предварительное голосование и молодые, и зрелые люди, партийцы и беспартийные. Все они представляют различные сферы нашего общества, различные профессии. Чтобы знать проблематику, надо слышать людей непосредственно с мест, причем из разных районов Смоленской области. Ведь именно они будут участвовать в формировании главного документа – программы партии», - подчеркнул Игорь Ляхов на заседании оргкомитета.

Фото: Smolensk.er.ru.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Сделать свой выбор сможет каждый житель Смоленской области. Регистрация избирателей открыта на сайте pg.er.ru. По итогам голосования будут сформированы списки кандидатов, которых выдвинет «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу.