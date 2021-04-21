Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 апреля: "плюс" 4 погибших за сутки

За последние сутки в Смоленской области зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксирован 51 новый случай заражения. 56 человек выздоровело за сутки, 4 - погибло, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе погиб 831 человек. 27 602 человек выздоровели и выписались, 28 991 - заразились.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 20 апреля на территории Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2531 человек, из них 1945 - в режиме самоизоляции, 586 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Ранее мы писали о том, на каких территориях Смоленской области выявлен коронавирус.