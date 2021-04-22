Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 апреля: заболеваемость в регионе не снижается

В Смоленской области 27 человек выздоровели от коронавируса за последние сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Смоленске и области выявлено 52 новых случая заражения. За тот же период выздороветь смогли 27 человек, а погибло 5.

По информации столичного Оперштаба, всего с появления коронавируса в регионе 29 043 человека заразились, 27 629 - выздоровело, 836 - умерло.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» публиковала «карту» коронавируса в регионе по состоянию на 21 апреля. Из 51 нового случая 37 пришлось на областной центр. Ещё по 3 положительных теста на COVID-19 были зафиксированы в Духовщине и Ельне. Подробнее читайте по ссылке.