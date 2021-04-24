Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 апреля: 53 новых случая заражения за сутки

Еще 6 человек погибло в Смоленской области от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 53 новых случаев заражения. За тот же период выздороветь и выписаться смогли 54 человека. Погибло - 6, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе 29 149 человек заразилось коронавирусом, 27 715 выздоровело, 849 погибло.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2590 человек, из них 2021 - в режиме самоизоляции, 569 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Читай также: Смоленская область присоединится к Европейской неделе иммунизации/