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Здоровье24 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 апреля: 53 новых случая заражения за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 6 человек погибло в Смоленской области от коронавируса.

Еще 6 человек погибло в Смоленской области от коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 53 новых случаев заражения. За тот же период выздороветь и выписаться смогли 54 человека. Погибло - 6, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе 29 149 человек заразилось коронавирусом, 27 715 выздоровело, 849 погибло.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2590 человек, из них 2021 - в режиме самоизоляции, 569 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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