В Смоленске впервые прозвучал «Голос Победы». Фото: smolensk.er.ru.

Май 1945 года. Из громкоговорителей и радио Юрий Левитан объявляет об окончании войны. Голос диктора — стал одним из символов великого праздника. Как и написанная в 1975 году песня «День Победы».

Сегодня, 8 марта, в 12:00 в честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне она прозвучала по всей стране. В Смоленске на Массовом Поле в Лопатинском саду знаменитую песню исполнил ансамбль Смоленской филармонии «Русская душа».

«День Победы - важнейший праздник, в который мы должны чествовать наших ветеранов. Такие акции мы проводим для них, а также для нашей молодежи, которой предстоит беречь историю родного края. Умение ценить и гордиться подвигом наших дорогих ветеранов должно передаваться из поколения в поколение», - отметил секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов.

В Смоленске впервые прозвучал «Голос Победы». Фото: smolensk.er.ru.

По его инициативе после акции «Голос Победы» для смоленских тружеников тыла, ветеранов труда, малолетних узников фашистских концлагерей прошел праздничный концерт. Артисты выступали на обновленной открытой сцене. Ее отремонтировали активисты и волонтеры-партийцы.

В Смоленске впервые прозвучал «Голос Победы». Фото: smolensk.er.ru.

«Этот концерт - один из результатов партийного проекта «Связь поколений», который уже шестой год успешно шествует по Смоленской области. Он проходит в разных форматах: в полевом лагере поисковиков, на святых местах памяти, а теперь и на открытой сцене. Это первое такое постковидное мероприятие. Оно небольшое, ведь в регионе все еще действуют ограничения, но долгожданное для многих смолян», - пояснил Игорь Ляхов.

Вечные композиции о гордости и памяти, военные стихотворения и танцевальные номера. По словам председателя Смоленского городского отделения организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Галины Васильевой, в преддверии 9 Мая такое мероприятие было просто необходимо: «Хочу от лица всех ветеранов поблагодарить за проведение чудесного концерта. Особенно приятно, что он начался со столь сильной песни. «День Победы» - одновременно символ счастья и печали. Она звучит в наших сердцах, проникает в душу. Спасибо, что подарили нам праздничное настроение».

В Смоленске впервые прозвучал «Голос Победы». Фото: smolensk.er.ru.

Всех гостей поздравили с приближающимся Днем Победы. Волонтеры со словами благодарности вручили им подарки, которые подготовило реготделение «Единой России».