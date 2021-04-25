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Здоровье25 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 апреля: "плюс" 7 погибших за сутки

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки от коронавируса в регионе погибло еще 7 человек.

За сутки от коронавируса в регионе погибло еще 7 человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровевших 41, погибших - 7, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе число заразившихся достигло 29 200 человек, выздоровевших - 27 756, погибших - 856.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба, сутки ранее в Смоленской области 2558 человек находились под медицинским наблюдением. 2003 из них в режиме самоизоляции, 555 - в стационаре.

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