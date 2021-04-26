После ввода в эксплуатацию пристройки школа сможет отказаться от второй смены. Фото: администрация Смоленской области.

Средняя школа №4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме преобразится. К ней пристроят новый корпус, а благодаря содействию губернатора Алексея Островского в этом году капитально отремонтируют кровлю основного здания.

С лифтом и котельной

На днях глава региона побывал с рабочим визитом в Вяземском районе, в ходе которого посетил среднюю школу №4. В 2021–2022 годах из федерального и областного бюджетов учреждению будет выделено около 400 млн рублей на возведение четырехэтажной школьной пристройки. Работы начнутся уже в этом году и пройдут в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Новый школьный корпус рассчитан на 500 мест. И введение его в эксплуатацию позволит школьникам учиться в одну смену. Напомним, что переход на односменный режим обучения в школах – одна из ключевых задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Этот вопрос стоит на личном контроле у губернатора. Как пояснила директор школы №4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова Галина Мимангалиева, в настоящее время начальные классы и основная школа вынуждены заниматься в две смены. «После возведения пристройки планируем перевести в новое здание обучающихся 5-х-11-х классов. Немаловажно, что в новом корпусе появятся лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет построена модульная котельная», – рассказала губернатору о планах руководитель образовательного учреждения.

В комфортных условиях

Школа имеет более чем 60-летнюю историю. Здание было построено еще в 1959 году, и проектом, увы, не были предусмотрены отдельные спортивный и актовый залы. Отсутствует собственный пищеблок, поэтому организована доставка горячего питания. Но эти вопросы также будут закрыты после строительства пристройки. Директор озвучила еще одну проблему – состояние старого здания, которому необходима реконструкция. По словам Галины Мимангалиевой, наиболее остро стоит вопрос о капитальном ремонте крыши. По предварительным расчетам, на эти цели требуется около 11 млн рублей. Глава региона обещал содействие в решении вопроса. «Считаю, что выполнить ремонт кровли школы следует уже в этом году, параллельно с началом возведения пристройки», – поставил задачу губернатор. Он поручил Константину Ростовцеву, начальнику департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, уделить этому вопросу самое пристальное внимание. А Инне Демидовой – главе Вяземского района подготовить соответствующую служебную записку. «Я дам поручение о выделении из областного бюджета необходимых денежных средств. Что касается ремонта внутренних помещений, который также необходим, то его запланируем на следующий год», – заключил глава региона.

Инна Демидова, пользуясь случаем, поблагодарила губернатора за выделяемые району средства на нужды образования. «За последние 2 года нам удалось отремонтировать помещения средней школы №10 имени Героя Советского Союза Д. Е. Кудинова, благодаря чему было создано дополнительно 145 мест для занятий детей», - рассказала глава Вяземского района